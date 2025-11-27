A szövetségi kapitány szerint fókuszált játékra lesz szükség

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatottnak fókuszált játékra van szüksége a csütörtöki nyitókörös világbajnoki csoportmérkőzésén Szenegál ellen, a legfontosabbnak pedig a győzelem megszerzését tartja.

Az MTI-nek szerdán elmondta: a hollandiai megérkezésük napján és előtte a pihenőnapon nem fogtak kézbe labdát a játékosok, és minden rendben a csapattal. Rámutatott: a világversenyek első mérkőzései rendre felemásak, de bízik benne, hogy ezúttal nem így lesz.

A két nemzeti csapat eddigi két egymás elleni mérkőzésén, 2019-ben, Jacusiróban és 2023-ban Göteborgban egyformán 30-20-as siker született Szenegál ellen, az afrikai együttes azonban erősödött az elmúlt két esztendőben.

"A győzelemnek örülnék, ez a legfontosabb, hogy mekkora lesz a különbség, az nem számít. Lehet, hogy később majd számolgatni kell, de nem így készítettük fel a csapatot. Sok olyan együttes van, amely adott napon tud nehézséget okozni, az is lehet, hogy egyszerű mérkőzés lesz, a lényeg, hogy le kell győzni az ellenfelet" - fejtette ki a szövetségi kapitány. Kitért rá: a rivális kerete fiatalodott, míg legutóbb két kiemelkedő játékossal rendelkezett és könnyebb volt felkészülni ellene, mivel az ő játékterüket kellett szűkíteni.

"Akkor is nagyon motiváltak voltunk, nagyon fókuszáltunk a védekezésre és rövid időn belül komoly előnyt szereztünk, amit végig meg tudtunk tartani" - idézte fel a 2023-as svédországi vb-mérkőzést Golovin.

"Most is ugyanez a cél, ami változott viszont, hogy akinél a labda van az ellenfélnél, az veszélyes. Jó egyéni képességekkel rendelkeznek, játékban viszont nem olyan jók, mint a tavalyelőtti csapatuk volt" - szögezte le.

Kiemelte a francia színekben világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Gnonsiane Niomblát, aki akkor is ott volt már a szenegáli csapat mellett, azonban még nem a pályán, ezúttal viszont a rivális keret tagja a 35 esztendős, nagy tudású játékos, akinek nem szabad teret adni.

"Ha tudjuk valamilyen szinten az ő hatékonyságát csökkenteni, akár könnyű mérkőzés is lehet" - fogalmazott a szövetségi kapitány. Rámutatott: az utolsó felkészülési ellenfél, a Norvégiában vasárnap 37-28-ra legyőzött spanyolok védekezése valamennyire hasonlított a szenegálira.

"Így van tapasztalatunk, ez nagyon fontos lesz a csütörtöki mérkőzésen. Fókuszálnunk kell a feladatra, a legfontosabb, hogy győzelemmel zárjunk."

A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű világbajnokság csoportkörét csütörtökön 20.30-kor kezdi meg a nemzeti csapat a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban. A mérkőzést az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.