Már nem veretlen a Manchester City sem

Hiába cserélt hármat a szünetben Pep Guardiola vezetőedző, csapata, az első félidőt követően egygólos hátrányban lévő Manchester City a második játékrész elején újabb gólt kapott a Leverkusentől. Nagyobb meglepetést jelentett azonban, hogy Erling Haaland nem volt tagja a kezdőcsapatnak, és csak a 65. percben lépett pályára. A norvég támadó a Premier League-ben 14, a Bajnokok Ligájában öt gólnál tart, ezúttal azonban nem volt eredményes.

A Juventus három döntetlen és egy vereség után megszerezte első győzelmét, miután a második félidőben háromszor is betalált a norvég Bodö/Glimt otthonában. A Napoli is szünet után szerezte góljait, és az azeri Qarabag ellen még azt is elbírta, hogy Rasmus Höjlund az 56. percben gól nélküli állásnál büntetőt hibázott.

A Dortmundban a guineai Serhou Guirassy duplázott az 53. perctől emberhátrányban futballozó Villarreal ellen, igaz, a második gólja előtt kihagyta a tizenegyest, de a kipattanónál javított. Később csapattársa, a portugál Fábio Silva is elrontott egy büntetőt, de a német együttes végül 4-0-ra győzött, a végeredményt a svéd Daniel Svensson állította be.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló: Manchester City (angol)-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-1), gól: Grimaldo (23.), Schick (54.)

Chelsea (angol)-FC Barcelona (spanyol) 3-0 (1-0), gól: Koundé (27., öngól), Estevao (55.), Delap (73.) piros lap: Araújo (44., Barcelona)

Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 4-0 (1-0), gól: Guirassy (45+2., 54.), Adeyemi (58.), Svensson (95.) piros lap: Foyth (53., Villarreal)

SSC Napoli (olasz)-Qarabag (azeri) 2-0 (0-0), gól: McTominay (66.), Jankovic (72., öngól)

Slavia Praha (cseh)-Athletic Bilbao (spanyol) 0-0

Bodö/Glimt (norvég)-Juventus (olasz) 2-3 (1-0), gól: Blomberg (27.), Fet (87., 11-esből), illetve Openda (48.), McKennie (59.), J. David (91.)

Olympique Marseille (francia)-Newcastle United (angol) 2-1 (0-1), gól: Aubameyang (46., 50.), illetve Barnes (6.)

Korábban: Ajax Amsterdam (holland)-Benfica (portugál) 0-2 (0-1),gól: Dahl (6.), Barreiro (90.)

Galatasaray (török) - Union Saint-Gilloise (belga) 0-1 (0-0), gól: P. David (57.) piros lap: Unyay (89., Galatasaray)

A tabella: 1. Bayern München 12 pont, 2. Arsenal 12, 3. Internazionale 12, 4. Borussia Dortmund 10, 5. Chelsea 10, 6. Manchester City 10, 7. Paris Saint-Germain 9, 8. Newcastle United 9, ...36. Ajax 0 pont.