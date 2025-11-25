Így reagálhatnak az oroszok a szankcióra

A közösségi médiában felröppent egy olyan hír, miszerint az oroszok egy alternatív futballvilágbajnokság megrendezését tervezik.

Mint ismert, háborús helyzete miatt Oroszország nem vehetett részt az európai selejtezősorozatban, így nem kvalifikálhatott a jövő nyári 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Az oroszok továbbra is ki vannak tiltva a különböző nemzetközi futballtornákról.

A Transfer News Live szerint Oroszország nyomást akar gyakorolni a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségre (FIFA), és azt tervezi, hogy egy alternatív világbajnokságot rendez. Ezzel az oroszok azt szeretnék elérni, hogy eltöröljék a válogatottjukat érintő szankciót.

Ezen a tornán a tervek szerint – az orosz együttessel együtt – 8-12 nemzet venne részt, olyanok, akik nem tudtak kvalifikálni a vb-re. Valamennyi mérkőzést Oroszországban rendeznék. A poszt felsorolt pár országot, amely adott esetben részt vehetne a tornán, de a magyar is ilyen lehet, hiszen Marco Rossi együttese már biztosan lemarad a jövő nyári tornáról.

Ez az alternatív vb egyelőre csak egy terv, hivatalos bejelentés még nem történt, olvasható a Mandiner oldalán.