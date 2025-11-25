2025. december 7., vasárnap

Cristiano Ronaldót csak egy mérkőzésre tiltották el

A 40 éves futballistát a 226. meccsén állították ki először a válogatottban

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 23:48
Frissítve: 2025. november 26. 9:38
Cristiano Ronaldónak csak egy válogatott mérkőzést kellett kihagynia eltiltás miatt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) fegyelmi testületének keddi döntése értelmében.

Cristiano Ronaldót csak egy mérkőzésre tiltották el
Cristiano Ronaldo bosszúsan legyint, miután elhibázott egy szabadrúgást az Írország és Portugália közötti meccsen
Fotó: AFP/Paul Faith

A FIFA kedden három meccsre tiltotta el a portugál csatárt, azonban kettőt felfüggesztett, egyet pedig már letöltött az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.

A portugálok november 13-án 2-0-ra kikaptak Írországban, Ronaldo az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A 40 éves futballistát a 226. mérkőzésén állították ki először a válogatottban.

Az első találgatások arról szóltak, hogy akár három mérkőzést is ki kell majd hagynia, így lemarad a jövő évi világbajnokság első két csoportmeccséről.

A portugálok legnagyobb sztárjuk nélkül 9-1-re verték az örményeket, így a magyar érdekeltségű csoport első helyezettjeként kijutottak a világbajnokságra.

