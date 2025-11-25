Berki Krisztiánt és edzőjét is díjazta a Halhatatlanok Klubja

Többek között az olimpiai bajnok Berki Krisztiánt, és edzőjét, Kovács Istvánt díjazta kedden a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Halhatatlanok Klubja.

Berki Krisztiánt, az olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok magyar tornászt a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Halhatatlanok Klubja díjazta

A keddi esemény gyászszünettel kezdődött Vigh Lászlónak, a kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és Európa-bajnok Magyar Zoltán szombaton elhunyt edzőjének az emlékére.

A MATSZ elnöki tisztségét is betöltő Magyar Zoltán örömének adott hangot, amiért a Halhatatlanok Klubja ismét aktívan működik, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben legalább évi egy-két összejövetelre sor kerül majd.

Ezután Donáth Ferenc, a Halhatatlanok Klubjának elnöke ismertette, hogy idén díjazzák Kelemen Zoltánt és Vámos Istvánt, az 1980-as moszkvai olimpián bronzérmes csapat tagjait, valamint Berki Krisztiánt, aki 2012-ben Londonban lólengésben megnyerte az ötkarikás játékokat – jelenleg pedig a MATSZ sportigazgatójaként tevékenykedik –, illetve edzőjét, Kovács Istvánt.

Szintén elismerést kaptak az 1972-es müncheni olimpián bronzérmes női válogatott tagjai: Medveczki Krisztina, Császár Mónika, Kéry Anikó, Kelemen Márta és Nagy Zsuzsa.

Az edzők közül díjazták Ecseki Kálmánt is, aki az 1972-ben olimpiai bronzérmes női csapat tagjainak trénere volt.

Életműdíjat kapott Karácsony István, a nemzetközi szövetség tiszteletbeli tagja, aki húsz évig volt benne a technikai bizottságban, aminek négy évig az alelnöki tisztét látta el. Szintén életműdíjban részesült Forgács Róbert, aki 24 évig dolgozott a MATSZ főtitkáraként, és a nemzetközi, valamint az európai szövetségben is tevékenykedett.

Posztumusz díjat ítéltek oda Bérczi Istvánnak, aki nyolc olimpián vett részt versenybíróként.