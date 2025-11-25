Bayern–Arsenal csúcsrangadó Londonban

Az egyaránt százszázalékos mérleggel első, illetve második Bayern München és Arsenal játssza a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza ötödik fordulójának rangadóját szerdán este Londonban, Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool pedig a PSV Eindhovent fogadja.

Az angol bajnokságban listavezető Ágyúsok BL-mumusukkal találkoznak, amelyet 2015. október 20. óta nem tudtak legyőzni a legrangosabb európai kupasorozatban: öt meccsen egyetlen döntetlen mellett négyszer kaptak ki a bajor együttestől. A német riválisok egyébként sem a kedvencei az Arsenalnak, amely a legutóbbi kilenc, német gárda elleni mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni, hatot elveszített, egyszer döntetlent játszott.

Az uefa.com összeállításában emlékeztet, hogy Mikel Arteta vezetőedző csapata a BL-alapszakaszban – beleértve az előző kiírást is – megnyerte az utóbbi nyolc találkozóját, hazai pályán pedig 15 csoport/alapszakasz-mérkőzéses győzelmi sorozatot tud felmutatni. Ezekből 12 összecsapáson még gólt sem kapott az Arsenal, amelynek bár vannak komoly hiányzói, de a vasárnap játszott észak-londoni rangadón Eberechi Eze mesterhármasának is köszönhetően még így is 4-1-re verte a Tottenham Hotspurt. A BL-találkozón ugyanakkor Bukayo Saka is főszereplő lehet, az angol válogatott szélső a legutóbbi tíz csoport/alapszakasz-meccsen nyolcszor volt eredményes a BL-ben.

A főtáblás küzdelmek eddigi négy fordulója alatt az Arsenal az egyetlen csapat, amely gólt sem kapott, ugyanakkor kicsi az esély arra, hogy ez szerda este ne változzon meg, a Bayern ugyanis 14-szer volt eredményes az eddigi négy alapszakasz-mérkőzésén, és nemcsak a BL-ben, hanem a Bundesligában is futószalagon szállítja a találatokat. A félelmetesen eredményes, gyors és látványos játékot mutató, Vincent Kompany által irányított bajorok angol csapatok elleni mérlege szintén imponáló, 12 európai kupameccsen nyolc győzelem, valamint két-két döntetlen és vereség a mérlegük. Távolabbra visszatekintve az is látható, hogy az utolsó 52 főtáblás összecsapásból mindössze háromszor kaptak ki a BL-ben.

A szerda esti rangadóra a Bayern is bajnoki sikerrel készült, a két góllal és három gólpasszal kitűnt Michael Olise vezérletével 6-2-re verte otthon a Freiburgot. Londonban ugyanakkor az angol válogatott Harry Kane is nyerőember lehet, ő ugyanis minden versenysorozatot figyelembe véve 21 meccsen 15-ször volt eredményes az Arsenallal szemben.

A komoly gondokkal küzdő Liverpool, amely szombaton a Premier League-ben 3-0-s vereséget szenvedett a vendég Nottingham Foresttől, a BL-ben próbálhatja meg valamelyest kiengesztelni a szurkolóit, ráadásul az egymás elleni mérleg alapján erre a célra éppen alkalmas riválissal szemben. A holland PSV ugyanis eddig háromszor szerepelt az Anfielden európai kupameccsen, s ezeket kivétel nélkül elbukta. Figyelmeztető jel ugyanakkor a számos hiányzóval rendelkező Pool számára, hogy az előző kiírás főtábláján 3-2-es vereséget szenvedett a PSV-től, igaz, azt a találkozót Eindhovenben játszották. Ha a Liverpool szerdán este betalál, akkor eléri az 500. európai kupagólját. Nagy kérdés, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kényszerűségből ismét a jobbhátvéd posztján kap-e lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől, illetve az is, hogy a védelem másik oldalán Kerkez Milos kezdő lesz-e.

Nehéznek ígérkező mérkőzés vár a Bayernhez és az Arsenalhoz hasonlóan egyelőre hibátlan Internazionaléra, amely az Atlético Madrid vendége lesz, míg a másik spanyol fővárosi csapat, a Real Madrid Görögországba, az Olimpiakoszhoz utazik.

A címvédő Paris Saint-Germain ezúttal a Tottenhamet fogadja, s bár a Spurs egyelőre még veretlen a főtáblán, ez lesz az első olyan találkozója az alapszakaszban, amelyen az élmezőnybe tartozó riválissal szemben kell helytállnia.