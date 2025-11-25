Bajnokok Ligája: hazai környezetben kaptak ki Sallaiék

A magyar válogatott támadó ezúttal a védelem jobb szélén futballozott, és a kezdőcsapat tagjaként végig a pályán volt. A gól nélküli első félidőt követően a kanadai Promise David szerzett vezetést a belgáknak, az isztambuli csapat pedig Arda Unyay kiállítása miatt a hosszabbítással együtt az utolsó hét percre emberhátrányba került. A török bajnok három egymást követő BL-főtáblás győzelem után kapott ki.

A harminchat csapatos mezőny két, mind a négy mérkőzését elveszítő csapata játszott egymással Amszterdamban. Az Ajax az utolsó helyről várta a fordulót, és keddi vereségével maradt is ebben a pozícióban. A Benfica már a hatodik percben betalált, így 349 perc után szerzett gólt a Bajnokok Ligájában, majd a 90. percben bebiztosította győzelmét.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló: Ajax Amsterdam (holland)-Benfica (portugál) 0-2 (0-1), gól: Dahl (6.), Barreiro (90.) Galatasaray (török) - Union Saint-Gilloise (belga) 0-1 (0-0), gól: David (57.) piros lap: Unyay (89., Galatasaray)

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.