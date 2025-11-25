A Magyar Labdarúgás Napján

November 25-én a Magyar Labdarúgás Napját ünnepeljük, november 28-án lesz 100 éve, hogy megszületett az Aranycsapat egyik legendája, Bozsik József, míg a két jeles esemény előtt, november 24-én sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az Magyar Labdarúgó Szövetség és Magyarország támogatására az UNESCO közgyűlése felvette a hivatalos évfordulók listájára Puskás Ferenc 2027-ben esedékes századik születésnapját.

Az UNESCO Puskás-évfordulója mellett kezdeményezik itthon a hivatalos Puskás-emlékév meghirdetését 2027-re. Erről Szöllősi György, a Puskás Ferenc Nemzetközi Alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be a hétfőn tartott sajtótájékoztatón, ahol bemutatta a Magyar Posta a Bozsik-tematikus bélyegét is, amelyet Bozsik József születésnapjának 100. évfordulója alkalmából bocsát is - írta meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos weboldala.

Az UNESCO kétévente állítja össze a támogatott évfordulók listáját, amely olyan személyek és történelmi vagy kulturális jelentőségű események kerek évfordulóit foglalja magában, amelyek egyetemes hatással bírtak az oktatás, a kultúra, a tudomány vagy a kommunikáció fejlődésére. A program célja, hogy az UNESCO morális támogatásával és nemzetközi láthatóságának erejével hozzájáruljon az emberi méltóság, a béke, a kulturális párbeszéd és a kölcsönös megértés előmozdításához. Az évfordulók jelölését a tagállamok olyan személyiségek esetében nyújtják be, akik életművükkel hozzájárultak az UNESCO alapértékeihez, és akiknek öröksége ma is releváns és élő.

Puskás Ferenc a magyar labdarúgás történetének legnagyobb alakja. Ha van olyan személy, aki jelképezi mindazt a kiválóságot, amelyre a jövőre a fennállása 125. évfordulóját ünneplő MLSZ fel kívánja hívni a figyelmet, az bizonyosan az Aranycsapat kapitánya. Éppen ezért támogatja a szövetség minden eszközével a Puskás emlékév méltó megünneplését, hiszen remek alkalmat biztosít arra, hogy 2027-ben a figyelmet a világ minden területén és idehaza is a magyar labdarúgás gazdag múltjára irányítsa.

Puskás Ferenc egyedülálló módon illeszkedik az UNESCO évfordulós programjába. Életműve messze túlmutat a sportteljesítményén: személye a 20. század egyik legismertebb magyar sportikonjává vált, akinek pályafutása szimbolikus jelentőségű az UNESCO által is képviselt párbeszéd és közösségek összekötése szempontjából. Fair play-szemlélete olyan értékeket testesített meg, amelyek a szervezet béketeremtő és nevelési küldetésével összhangban állnak. Öröksége ma is élő, hiszen a róla elnevezett FIFA Puskás-díj a kreativitás és a sportszerűség eszméit erősíti világszerte.