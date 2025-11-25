Sport
Újra győzött és már tíz forduló óta veretlen a Como
A Serie A hatodik helyére jöttek fel a tópartiak
Kiütéses vereséget szenvedtek a torinóiak, a Como szárnyal, már a 6. helyen áll a Serie A-ban
Fotó: NurPhoto via AFP/Loris Roselli
Serie A, 12. forduló: Torino-Como 1-5 (1-1), Sassuolo-Pisa 2-2 (1-1), vasárnap játszották: Internazionale-AC Milan 0-1 (0-0), Verona-Parma 1-2 (0-1), Cremonese-AS Roma 1-3 (0-1), Lazio-Lecce 2-0 (1-0), szombaton játszották: Cagliari-Genoa 3-3 (2-2), Udinese-Bologna 0-3 (0-0), Fiorentina-Juventus 1-1 (0-1), Napoli-Atalanta 3-1 (3-0).
Az állás: 1. AS Roma 27 pont, 2. AC Milan 25, 3. Napoli 25, 4. Internazionale 24, 5. Bologna 24, 6. Como 21...12. Torino 14...20. Verpna 6.