Ökölvívás: Szeleczki Lilla biztosan érmes

Budapesten zajlik az U23-as Európa-bajnokság
Fotó: Facebook/Magyar Ökölvívók Szövetsége / Hungarian Boxing Association
A női 70 kilóban Komjáthi Nóra győzött és negyeddöntős, míg a 65 kilós Turbucz Klaudia kikapott és nem került a nyolc közé.
A férfi 60 kilogrammos kategória nyolcaddöntőjében Kovács Kruzitó nem bírt a szeptemberi felnőtt világbajnokságon bronzérmes, bolgár Radoszlav Roszenovval, míg 75 kilóban Gémes Levente legyőzte albán ellenfelét.