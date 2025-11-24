2025. december 7., vasárnap

Előd

Ökölvívás: Szeleczki Lilla biztosan érmes

Budapesten zajlik az U23-as Európa-bajnokság

 2025. november 24. hétfő. 22:59
Frissítve: 2025. november 25. 9:38
A 48 kilogrammos súlycsoportban szereplő Szeleczki Lilla bejutott az elődöntőbe, így már biztosan érmes a kontinensviadalon. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a BOK-csarnokban zajló Európa-bajnokságon Szeleczki a hétfői negyeddöntőben könnyedén, 5-0-s pontozással verte az ukrán Szofija Turbinyinát, a fináléba kerülésért pedig majd a lengyel Marta Prill-lel találkozik.

A női 70 kilóban Komjáthi Nóra győzött és negyeddöntős, míg a 65 kilós Turbucz Klaudia kikapott és nem került a nyolc közé.

A férfi 60 kilogrammos kategória nyolcaddöntőjében Kovács Kruzitó nem bírt a szeptemberi felnőtt világbajnokságon bronzérmes, bolgár Radoszlav Roszenovval, míg 75 kilóban Gémes Levente legyőzte albán ellenfelét.

