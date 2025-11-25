Női kézilabda: A szövetségi kapitány szerint minden munkát el tudott végezni a válogatott

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint minden tervezett munkát el tudtak végezni a szerdán rajtoló, holland-német közös rendezésű világbajnokság előtt, és egyben reméli, csapata nem lesz ideges a nyitótalálkozón.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttes kapitánya az M4 Sportnak elmondta, hogy a múlt heti norvégiai torna után még az országban maradtak, és onnan utaznak majd a hollandiai 's-Hertogenbosch-ba, ahol csütörtökön Szenegál ellen kezdik meg szereplésüket a vb-n, amelyen szombaton Iránnal, jövő hétfőn pedig Svájccal csapnak össze a csoportkörben.

A gárda két győzelemmel és egy vereséggel zárta a Strauméban rendezett felkészülési viadalt: a nyitómeccsen simán verte a szerbeket (29–25), aztán a kikapott az olimpiai és Eb-címvédő norvégoktól (33–27), majd a spanyolok ellen (37–28) javított.

"Szerintem minden percet jól kihasználtunk, volt jó három mérkőzésünk. Az volt igazából a célunk, hogy egyre jobban játsszunk. Három különböző stílusú csapattal találkoztunk, ami biztos hasznos lesz a világbajnokságra. Minden összecsapáson belül volt egy kis hullámvölgy, de nagyon gyorsan fel tudtunk ebből állni és tovább követtük a tervet" - mondta Golovin, aki szerint amikor nagyon kellett, stabil volt a védekezés és a kapusteljesítmény is, és a közel két éve gyakorolt alapjátékot is már nagyon biztosan tudja hozni a válogatott.

A szövetségi kapitánya fontosnak tartja, hogy minden mérkőzésen legyen majd egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékos, aki nem is feltétlenül a sok góllal tudja magával húzni a többieket, hanem azzal, hogy kritikus szituációban is jó megoldást választ, amivel a nyugalmat ad.

A Szenegál elleni nyitómeccs kapcsán jelezte, hogy "az első találkozó mindig darabos", de bízik benne, hogy ezt már a norvégiai tornán, a szerbek elleni találkozóval letudták, és a vb-nyitányon nem lesznek idegesek.

"Tényleg oda kell figyelni a szenegáliakra, mert amikor találkoztunk velük két évvel ezelőtt, akkor még csak a fél csapat játszott Franciaországban, a többiek otthon. Most viszont egy ember kivételével mindenki a francia bajnokságban játszik. Nagyon dinamikusak" - emelte ki.

Golovin elégedett lenne, ha sikerülne a magyar szövetség által kitűzött legjobb hat közé jutást elérni, ám jelezte, hogy hiba lenne a tavalyi magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokságon szerzett bronzérmükből kiindulniuk.

"A vb és az Eb lebonyolításában van különbség. Itt azért több a ki-ki meccs, az Eb-n az elődöntő volt az, de a vb-n már a négy közé kerülésért is nagyon komoly csapattal találkozhatsz. De nem nézünk ennyire előre, most a legfontosabb, hogy százszázalékos teljesítménnyel jussunk tovább a csoportból, utána megnézzük, ki vár ránk a középdöntőben. Bízom benne, hogy ugyanúgy, mint az Európa-bajnokságon, most is meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújtunk, magabiztosabbak leszünk" - fogalmazott.

Hozzátette: természetesen hallotta, hogy a játékosoknak nagyobb álmaik is vannak - például az éremszerzés -, és ő is csatlakozik hozzájuk.

"De én közben realista is vagyok. Tudom, hogy az emberek tudnak csodát tenni, de azért az nem egyszerű feladat a mai kézilabdában. Már nem csak az a hat vagy hét csapat van, amelyik kimagaslik, hanem nagyon sok azonos képességű válogatott van, és adott napon bármi megtörténhet" – zárta.

A december 14-ig tartó vb-t az M4 Sport, az M4 Sport+ és az m4sport.hu közvetíti élőben.