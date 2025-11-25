Döbbenet: saját játékostársát vágta pofon, aztán kiállították

A vendégek a 13. perctől emberhátrányban játszottak, mivel a szenegáli Idrissa Gueyé rosszul passzolt Keane felé az Everton tizenhatosán belül, aminek köszönhetően Bruno Fernandes helyzetbe került. Bár nem született gól, Keane számonkérte Gueyét. A két játékos heves vitába keveredett, majd a szenegáli arcon ütötte az írt, amiért a játékvezető a 13. percben azonnali piros lapot mutatott fel neki.

Az emberelőny ellenére az MU öt forduló után maradt alul ismét.

Premier League, 12. forduló: Manchester United–Everton 0-1 (0-1), vasárnap játszották: Leeds United–Aston Villa 1-2 (1-0), Arsenal–Tottenham Hotspur 4-1 (2-0), szombaton játszották: Burnley–Chelsea 0-2 (0-1), Liverpool–Nottingham Forest 0-3 (0-1), Bournemouth–West Ham United 2-2 (0-2), Brighton–Brentford 2-1 (0-1), Fulham–Sunderland 1-0 (0-0), Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0-2 (0-0), Newcastle United–Manchester City 2-1 (0-0).

Az állás: 1. Arsenal 29, 2. Chelsea 23, 3. Manchester City 22...11. Everton 18...14. Manchester United 15...20. Wolverhampton Wanderers 2.