Budapesten rendezik a férfi és a női négyes döntőt is

Sport

A Doktor Koltai Jenő Sportközpont ad otthont neki

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 19:44
Jövőre a Doktor Koltai Jenő Sportközpont ad otthont a férfi és női röplabda Magyar Kupa négyes döntőinek.

A magyar szövetség (MRSZ) hétfői tájékoztatásából kiderül, hogy a férfiak fináléjára január 30–31-én, a női négyes döntőre pedig március 20–21-én kerül sor.

A lebonyolítás megújul: mind a férfiaknál, mind a nőknél elődöntőt és éremmeccseket is láthatnak majd a szurkolók, így összesen négy-négy mérkőzés várja az érdeklődőket Budapesten, a Testnevelési Egyetem csarnokában.

„Már a nyáron, a versenykiírás elkészítésekor eldőlt, hogy külön rendezzük meg a férfi és a női Magyar Kupa négyes döntőjét, amelynek különleges atmoszférája van: itt az adott napon kell a legjobb teljesítményt nyújtani, javítási lehetőség nélkül. Sok meglepetéssel készülünk, nagyon izgatottan várjuk a kupahétvégéket” – nyilatkozta Vatai Gabriella MRSZ-elnök.

A férfi kupafináléra a jegyértékesítés decemberben indul.

