Bronzérmes a Mercs Abigél és Bödei Bálint vegyes váltó a gyorskorcsolya világkupán

A Mercs Abigél és Bödei Bálint összeállítású magyar vegyes váltó bronzérmet nyert vasárnap a gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának második, kanadai állomásán, amelynek zárónapján Bíró Hanna révén újabb magyar csúcs is született.

A Calgaryban rendezett viadal utolsó napján az ötkarikás programban nem szereplő számban Mercs és Bödei 2:55.43 perccel úgy lett harmadik, hogy kettősük kevesebb mint másfél másodperccel maradt el a 2:54.05 perccel világcsúcsot elérő holland páros mögött. Az ezüstérem németeké lett.

A többi számban a magyar versenyzők csak a második vonalat jelentő B divízióban voltak érdekeltek. Bíró Hanna így is gondoskodott egy jó eredményről, ugyanis 500 méteren 38.99 másodperces idejével további 11 századot faragott a múlt héten felállított magyar csúcsából, de így is 30. lett a 35 induló közül.

A legjobban a tömegrajtos versenyben szerepeltek a magyarok, ugyanis a nőknél Mercs Abigél hetedik lett, a férfiaknál pedig a tavaly nyáron honosított Kim Minszok 14., míg Bejczi Botond 21. helyen végzett, így előbbi kettő értékes vk-pontokat gyűjtött az olimpiai kvótaszerzés szempontjából. Mercs 30., Kim 32., Bejczi 35. helyen áll a rangsorban, ami azért fontos, mert ebben a számban a legjobb 24 szerez kvótát a milánói téli olimpiára.