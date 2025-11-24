2025. december 7., vasárnap

Boros Tamara újabb érmet szerzett

A mindössze 15 éves sportoló már a negyedik dobogós helyezését gyűjtötte be

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 16:23
Boros Tamara ezüstérmes lett 100 méteres hátúszásban a Tokióban zajló, szerdáig tartó 25. siketlimpián.

Boros Tamara újabb érmet szerzett
Boros Tamara 100 háton lett ezüstérmes
Fotó: Facebook/Magyar Úszó Szövetség - Magyar úszóválogatott

A magyar küldöttség legfiatalabb, mindössze 15 éves tagja már a negyedik dobogós helyezését harcolta ki Japánban, egyben a csapat 11. érmét szerezte. A mérleg jelenleg egy arany, valamint öt-öt ezüst és bronz.

A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének közösségi oldala szerint a hétfői versenynapon Boros ötödikként csapott a célba 800 méter gyorson, a kerékpározó Földi Bence ugyancsak ötödik lett az MTB XCC kategóriában, Gál Nikolett hatodikként zárt távolugrásban, az úszó Zsilinszki Orsolya pedig a 13. helyen végzett 200 méter mellen.

A siketlimpia az olimpia után a második legrégebbi ilyen jellegű nemzetközi sportesemény, 1924-ben, Párizsban rendezték az elsőt, akkor alakult meg a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága is (ICSD). A hallássérült sportolók részvételének alapfeltétele az 55 decibeles, vagy ennél nagyobb mértékű hallásveszteség. Magyarország 25 sportolóval vesz részt a mostani siketlimpián és tíz sportágban érdekelt. A viadalon 78 ország mintegy 2700 sportolója szerepel.

