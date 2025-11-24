2025. december 7., vasárnap

Előd

Benedek Gábor az új rangidős olimpiai bajnok

Az 1927. március 23-án született Benedek Gábor Helsinkiben az öttusacsapattal arany-, egyéniben pedig ezüstérmet nyert

MH/MTI
 2025. november 24. hétfő. 10:31
Kilencvenkilenc éves korában elhunyt Nyikita Szimonjan a legidősebb olimpiai aranyérmes, így mostantól Benedek Gábor a rangidős.


A magyar öttusázás legendája, Benedek Gábor lett a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka
Fotó: olimpia.hu/képernyőfelvétel

Az egykori labdarúgó a szovjet válogatottal a melbourne-i ötkarikás játékokon nyert aranyérmet, október 12-én töltötte be 99. életévét és nem sokkal később, annak a hónapnak a végén, a kerékpáros francia Charles Coste halálával vált a legidősebb olimpiai bajnokká.

Az orosz szövetség közlése szerint csütörtökön rosszul lett, kórházba szállították, ahol vasárnap hunyt el. Az egykori csatár négyszeres szovjet bajnok, a Szpartak Moszkvában 160 góllal máig csúcstartó és háromszor volt a szovjet bajnokság legeredményesebb játékosa.

A mindenkori legidősebb olimpiai bajnok Keleti Ágnes volt, az ötszörös ötkarikás győztes tornász január 2-án tegy héttel a 104. születésnapja előtt távozott az élők sorából.

