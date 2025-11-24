A Honvéd elvitte mindhárom pontot a Fáy utcából

A labdarúgó NB II 24. fordulójának záró mérkőzésén, egyben rangadóján a listavezető Vasas a második helyezett Budapest Honvédot fogadta és már az első percekben vezetést szerezhettek volna az angyalföldiek, de Tóth Milán tizenegyest hibázott.

A vendégek a 74. percben már két góllal vezettek, az angyalföldiek erejéből csak a szépítésre futotta. A Honvéd ezzel nemcsak utolérte pontszámban fővárosi riválisát, hanem jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte a Vasast.

LABDARÚGÓ NB II - 14. FORDULÓ

VASAS–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4016 néző Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Buzás Balázs)

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Pethő B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 62.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó T., 87.) – Ujváry (Nyers, 71.), Gáspár D. (Somogyi Á., a szünetben) – Pinte (Kesztyűs B., 78.), Kántor K. (Kállai K., 71.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Barkóczi B. (80.), ill. Medgyes Z. (44.), Pekár I. (74.)