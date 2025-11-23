Vállalta a felelősséget a Liverpool mestere

Szombat délután a Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forestől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában. A „vörösök” 1965 áprilisa óta először veszítettek el egymás után két bajnokit legalább háromgólos különbséggel, ezzel Arne Slot beállította a legendás Bill Shankly negatív rekordját - tudósított az nso.hu.

A Liverpoollal a 2014–2015-ös idény után ismét megtörtént, hogy a Premier League első 12 fordulójában hatszor is vesztesen hagyta el a pályát – a Nottingham, a Manchester City, a Brentford, a Manchester United, a Chelsea és a Crystal Palace ellen is alulmaradt.

Negyedszer fordul elő az aktuális PL-bajnokkal, hogy címvédőként így kezdi az évadot, azaz az első tizenkét fordulóban legalább hatszor pont nélkül marad: a Blackburn Rovers (1995–1996), a Chelsea (2015–2016), valamint a Leicester City (2016–2017) rajtolt hasonlóan pocsékul.

A „vörösök” 1965 áprilisa óta először veszítettek el egymás után két bajnokit legalább háromgólos különbséggel – Arne Slot menedzser e tekintetben Bill Shankly örökébe lépett. A játéknapot az alsóházban záró liverpooliak szerdán a PSV-t fogadják a Bajnokok Ligájában, majd egy héten belül a West Ham, a Sunderland és a Leeds vár rájuk a bajnokságban.

„Ez a meccs újabb nagy csalódás nekünk. Hogy jól vagy rosszul megy a csapatnak, az az én felelősségem. Nem tudtunk elég helyzetet kialakítani, úgyhogy megpróbáltam néhány részleten módosítani, mégsem sikerült gólt szerezni. Szerdán már a Bajnokok Ligájában lépünk pályára, majd három Premier League-meccs vár ránk rövid időn belül, úgyhogy fel kell emelnünk a fejünket, és hihetetlenül keményen kell dolgoznunk” – nyilatkozta Arne Slot a BBC-nek.