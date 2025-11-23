Sport
Vállalta a felelősséget a Liverpool mestere
Arne Slot csapata újabb megrázó vereséget szenvedett el hazai pályán
A Liverpoollal a 2014–2015-ös idény után ismét megtörtént, hogy a Premier League első 12 fordulójában hatszor is vesztesen hagyta el a pályát – a Nottingham, a Manchester City, a Brentford, a Manchester United, a Chelsea és a Crystal Palace ellen is alulmaradt.
Negyedszer fordul elő az aktuális PL-bajnokkal, hogy címvédőként így kezdi az évadot, azaz az első tizenkét fordulóban legalább hatszor pont nélkül marad: a Blackburn Rovers (1995–1996), a Chelsea (2015–2016), valamint a Leicester City (2016–2017) rajtolt hasonlóan pocsékul.
A „vörösök” 1965 áprilisa óta először veszítettek el egymás után két bajnokit legalább háromgólos különbséggel – Arne Slot menedzser e tekintetben Bill Shankly örökébe lépett. A játéknapot az alsóházban záró liverpooliak szerdán a PSV-t fogadják a Bajnokok Ligájában, majd egy héten belül a West Ham, a Sunderland és a Leeds vár rájuk a bajnokságban.
„Ez a meccs újabb nagy csalódás nekünk. Hogy jól vagy rosszul megy a csapatnak, az az én felelősségem. Nem tudtunk elég helyzetet kialakítani, úgyhogy megpróbáltam néhány részleten módosítani, mégsem sikerült gólt szerezni. Szerdán már a Bajnokok Ligájában lépünk pályára, majd három Premier League-meccs vár ránk rövid időn belül, úgyhogy fel kell emelnünk a fejünket, és hihetetlenül keményen kell dolgoznunk” – nyilatkozta Arne Slot a BBC-nek.
ANGOL PREMIER LEAGUE - 12. FORDULÓ
Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Liverpool, Anfield, 60 419 néző. Vezette: Madley
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (Ekitiké, 55.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, Mac Allister, C. Jones (Ngumoha, 78.) – Szalah, Isak (Chiesa, 68.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Hudson-Odoi, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – I. Jesus (Yates, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche
Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)