Tükörsimán győzött Verstappen
Hatvankilencedszer haladt át elsőként a célvonalon a négyszeres világbajnok
Norris a pole pozícióból rajtolva lett végül második, de így is 30 pontra növelte az előnyét csapattársával, az összetett második helyén álló és most negyedikként végző, ausztrál Oscar Piastrival szemben. Las Vegasban George Russell, a Mercedes brit versenyzője állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Sikerével még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár bebiztosíthatja karrierje első vb-címét.
Módosított végeredmény, Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas (50 kör, 309,958 km, a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21:08.429 óra, 2. George Russell (brit, Mercedes) 23.546 másodperc hátrány, 3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 30.488 mp h., 4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.678 mp h., 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 34.924 mp h., 6. Isack Hadjar (francia, RB) 45.257 mp h., 7. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 51.134 mp h., 8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 59.369 mp h., 9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:00.635 perc h., 10. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:10.549 p h. pole pozíció: Lando Norris (brit, McLaren).
A vb-pontversenyek állása 22 futam után (még 2 van hátra): versenyzők: 1. Lando Norris (brit, McLaren) 390 pont 2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 366 3. Verstappen 366 4. Russell 294 5. Leclerc 226 6. Hamilton 152 7. Antonelli 137 8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73 9. Hadjar 51 10. Hülkenberg 49...