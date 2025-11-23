Simán kikapott a Fradi

A Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, s története során először győzte le a fővárosban a zöld-fehéreket.

Meglepte ellenfelét a Nyíregyháza, és már a 3. percben vezetést szerzett, mégpedig a Ferencvárosban nevelkedett Manner Balázs első NB I-es góljával. A korai előnyszerzés után a vendégek bátran futballoztak, a trinidadi Dantaye Gilbert pedig rendre nyomás alatt tartotta a hazaiak védelmét. Árulkodó a Ferencváros teljesítményéről, hogy első gólszerzési lehetőségére a 26. percig kellett várni, de Lenny Joseph távoli lövése után a labda nem sokkal a léc fölé szállt, egy perccel később pedig a hazaiak első kaput eltaláló lövése is a francia-haiti kettős állampolgárságú csatár nevéhez fűződött, de Kovács Dániel védett. Mielőtt azonban a címvédő belelendült volna, egy másik korábbi ferencvárosi játékos, Kovácsréti Márk a 30. percben kettőre növelte a Spartacus előnyét. A Nyíregyháza úgy vezetett 2-0-ra, hogy legeredményesebb játékosa, az ötgólos nigériai Bright Edomwonyi eltiltása miatt nem játszhatott.

A szünetben hármat cserélt Robbie Keane, a fővárosiak vezetőedzője, s Abu Fanival, Caduval és Gruber Zsomborral támadóbban lépett fel ugyan csapata, de az átütőerő továbbra is hiányzott. Így negyedórával később már Varga Barnabás és Bamidele Yusuf is a pályán volt. Idővel a vendégek egyre rövidebb ideig tartották meg a labdát a középpályán, de a hazaiak lövései vagy fejesei rendre elkerülték Kovács Dániel kapuját. Gruber a 84. percben büntetőből szépített ugyan, és már hét gólnál tart a bajnokságban, de a cserék a vendégeknél is jól sikerültek, mert a középkezdés után a második félidőben pályára lépő Oláh Benjámin és Toma György összjátékából utóbbi ismét kétgólosra növelte az előnyt.

A Spartacus története során először nyert idegenben bajnokit a Ferencváros ellen, s győzelmével a kiesőzónából a kilencedik helyre lépett előre a tabellán.