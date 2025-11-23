Sport
Simán kikapott a Fradi
Már harmadszor szenvedett hazai környezetben vereséget a bajnok
Meglepte ellenfelét a Nyíregyháza, és már a 3. percben vezetést szerzett, mégpedig a Ferencvárosban nevelkedett Manner Balázs első NB I-es góljával. A korai előnyszerzés után a vendégek bátran futballoztak, a trinidadi Dantaye Gilbert pedig rendre nyomás alatt tartotta a hazaiak védelmét. Árulkodó a Ferencváros teljesítményéről, hogy első gólszerzési lehetőségére a 26. percig kellett várni, de Lenny Joseph távoli lövése után a labda nem sokkal a léc fölé szállt, egy perccel később pedig a hazaiak első kaput eltaláló lövése is a francia-haiti kettős állampolgárságú csatár nevéhez fűződött, de Kovács Dániel védett. Mielőtt azonban a címvédő belelendült volna, egy másik korábbi ferencvárosi játékos, Kovácsréti Márk a 30. percben kettőre növelte a Spartacus előnyét. A Nyíregyháza úgy vezetett 2-0-ra, hogy legeredményesebb játékosa, az ötgólos nigériai Bright Edomwonyi eltiltása miatt nem játszhatott.
A szünetben hármat cserélt Robbie Keane, a fővárosiak vezetőedzője, s Abu Fanival, Caduval és Gruber Zsomborral támadóbban lépett fel ugyan csapata, de az átütőerő továbbra is hiányzott. Így negyedórával később már Varga Barnabás és Bamidele Yusuf is a pályán volt. Idővel a vendégek egyre rövidebb ideig tartották meg a labdát a középpályán, de a hazaiak lövései vagy fejesei rendre elkerülték Kovács Dániel kapuját. Gruber a 84. percben büntetőből szépített ugyan, és már hét gólnál tart a bajnokságban, de a cserék a vendégeknél is jól sikerültek, mert a középkezdés után a második félidőben pályára lépő Oláh Benjámin és Toma György összjátékából utóbbi ismét kétgólosra növelte az előnyt.
A Spartacus története során először nyert idegenben bajnokit a Ferencváros ellen, s győzelmével a kiesőzónából a kilencedik helyre lépett előre a tabellán.
LABDARÚGÓ NB I - 14. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)