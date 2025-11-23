Sport
Megint négyet lőttek az "ágyúsok"
Növelte előnyét a Premier League élén az Arsenal
A hazaiaknál Eberechi Eze mesterhármast ért el, a vezetést Leandro Trossard szerezte meg. A vendégeknél a brazil Richarlison szépített, de már 3-0-s Arsenal-vezetésnél.
ANGOL PREMIER LEAGUE - 12. FORDULÓ
Arsenal–Tottenham Hotspur 4–1 (2–0)
London, Emirates Stadion. Vezette: Michael Oliver
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88.), Calafiori (Lewis-Skelly, 90+2.) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, M. Merino, Trossard (Madueke, 78.). Menedzser: Mikel Arteta
Tóttenham: Vicario – C. Romero, Van de Ven, Danso (X. Simons, a szünetben) – Spence (P. Porro, 78.), Palhinha, Bentancur (Kolo Muani, 66.), Udogie – Kudus (B. Johnson, 78.), Odobert (P. Sarr, 66.) – Richarlison. Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: Trossard (37.), Eze (41., 46., 76.), ill. Richarlison (56.)
Premier League, 12. forduló: Leeds United–Aston Villa 1-2 (1-0), Arsenal–Tottenham Hotspur 4-1 (2-0), szombaton játszották: Burnley–Chelsea 0-2 (0-1), Liverpool–Nottingham Forest 0-3 (0-1), Bournemouth–West Ham United 2-2 (0-2), Brighton–Brentford 2-1 (0-1), Fulham–Sunderland 1-0 (0-0), Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0-2 (0-0), Newcastle United–Manchester City 2-1 (0-0), hétfőn játsszák: Manchester United–Everton 21.00.
Az állás: 1. Arsenal 12 24- 6 29 2. Chelsea 12 23-11 23 3. Manchester City 12 24-10 22...9. Tottenham Hotspurs 18...11. Liverpool 18...20. Wolverhampton Wanderers 2.