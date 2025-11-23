Magabiztos sikerrel tért vissza saját stadionjába a Barcelona

A gránátvörös-kékek már a szünetben kétgólos előnyben voltak, a fordulást követően pedig megszerezték a harmadik találatukat is. Sőt, a hajrában a kegyelemdöfést is bevitték az ekkor már emberhátrányban futballozó baszkoknak, így fölényes sikerrel gyűjtötték be a három pontot.

A katalánok 909 nap, csaknem két és fél év után játszottak újra tétmérkőzést az 1957 óta otthonokul szolgáló legendás arénában, hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nouban: a legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

La Liga, 13. forduló: Alavés-Celta Vigo 0-1 (0-0), FC Barcelona-Athletic Bilbao 4-0 (2-0), később: Osasuna-Real Sociedad 18.30, Villarreal-Mallorca 21.00, pénteken játszották: Valencia-Levante 1-0 (0-0).

Vasárnap játsszák: Oviedo-Rayo Vallecano 14.00, Real Betis-Girona 16.15, Getafe-Atlético Madrid 18.30, Elche-Real Madrid 21.00, hétfőn játsszák: Espanyol-Sevilla 21.00.