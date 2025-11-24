Sport
Hiába vezetett kétszer is az Elche, „csak” 1 pont lett a jutalma
Minimálisra csökkent a "királyiak" előnye a Barcelona előtt
A másodosztályból a nyáron feljutott Elche kétszer is vezetést szerzett a második félidőben, előbb Aleix Febas révén, aki március óta most volt először eredményes bajnokin, majd Álvaro Rodríguez is betalált. A Real azonban kétszer egyenlített, a 20 éves Dean Huijsen első gólját szerezte a spanyol élvonalban, a végeredményt pedig Jude Bellingham állította be. A döntetlennel a Real Madrid visszavette ugyan az első helyet a Barcelonától, de előnye mindössze egy pont.
SPANYOL LA LIGA - 13. FORDULÓ
ELCHE–REAL MADRID 2–2 (0–0)
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 024 néző. Vezeti: Maeso
ELCHE: I. Pena – Fort (A. Pedroda, 66.), Affengruber, Chust, Á. Núnez – G. Valera (Pétrot, 83.), Febas, Aguado (F. Redondo, 83.), Diangana (M. Neto, 66.) – Rafa Mir, André Silva (Á. Rodríguez, 79.). Vezetőedző: Eder Sarabia
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras (Brahim Díaz, 88.) – Alexander-Arnold, Arda Güler (G. García, 64.), Ceballos (Camavinga, 57.), Fran García (Valverde, 57.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Vinícius Júnior, 57.), K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Febas (53.), Á. Rodríguez (84.), ill. Huijsen (78.), Jude Bellingham (87.)
Kiállítva: Chust (90+6.)
La Liga, 13. forduló: Elche-Real Madrid 2-2 (0-0), korábban: Oviedo-Rayo Vallecano 0-0, Real Betis-Girona 1-1 (0-1), Getafe-Atlético Madrid 0-1 (0-0), szombaton játszották: Alavés-Celta Vigo 0-1 (0-0), FC Barcelona-Athletic Bilbao 4-0 (2-0), Osasuna-Real Sociedad 1-3 (1-0), Villarreal-Real Mallorca 2-1 (1-1), pénteken játszották: Valencia-Levante 1-0 (0-0), hétfőn játsszák: Espanyol-Sevilla 21.00.
Az állás: 1. Real Madrid 32 pont, 2. FC Barcelona 31, 3. Villarreal 29, 4. Atlético Madrid 28...11. Elche 16...20. Oviedo 9.