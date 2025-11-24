Hiába vezetett kétszer is az Elche, „csak” 1 pont lett a jutalma

A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójában a Real Madrid az újonc Elche otthonában lépett pályára és bizony a döntetlenért is nagyon meg kellett küzdenie.

A másodosztályból a nyáron feljutott Elche kétszer is vezetést szerzett a második félidőben, előbb Aleix Febas révén, aki március óta most volt először eredményes bajnokin, majd Álvaro Rodríguez is betalált. A Real azonban kétszer egyenlített, a 20 éves Dean Huijsen első gólját szerezte a spanyol élvonalban, a végeredményt pedig Jude Bellingham állította be. A döntetlennel a Real Madrid visszavette ugyan az első helyet a Barcelonától, de előnye mindössze egy pont.

SPANYOL LA LIGA - 13. FORDULÓ

ELCHE–REAL MADRID 2–2 (0–0)

Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 31 024 néző. Vezeti: Maeso

ELCHE: I. Pena – Fort (A. Pedroda, 66.), Affengruber, Chust, Á. Núnez – G. Valera (Pétrot, 83.), Febas, Aguado (F. Redondo, 83.), Diangana (M. Neto, 66.) – Rafa Mir, André Silva (Á. Rodríguez, 79.). Vezetőedző: Eder Sarabia

REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, A. Carreras (Brahim Díaz, 88.) – Alexander-Arnold, Arda Güler (G. García, 64.), Ceballos (Camavinga, 57.), Fran García (Valverde, 57.) – Jude Bellingham – Rodrygo (Vinícius Júnior, 57.), K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Febas (53.), Á. Rodríguez (84.), ill. Huijsen (78.), Jude Bellingham (87.)

Kiállítva: Chust (90+6.)