Sport
Az AC Milan nyerte a városi rangadót
Az Inter tizenegyesből egalizálhatott volna
Az amerikai Christian Pulisic szerzett vezetést az 54. percben, és idénybeli ötödik találatával - holtversenyben - a góllövőlista élére állt. Az Inter húsz perccel később egyenlíthetett volna, de Hakan Calhanoglu tizenegyesét Mike Maignan, a Milan kapusa kivédte.
Serie A, 12. forduló: Internazionale-AC Milan 0-1 (0-0), korábban: Verona-Parma 1-2 (0-1), Cremonese-AS Roma 1-3 (0-1), Lazio-Lecce 2-0 (1-0), szombaton játszották: Cagliari-Genoa 3-3 (2-2), Udinese-Bologna 0-3 (0-0), Fiorentina-Juventus 1-1 (0-1), Napoli-Atalanta 3-1 (3-0), hétfőn játsszák: Torino-Como 18.30, Sassuolo-Pisa 20.45.
Az állás: 1. AS Roma 27 pont, 2. AC Milan 25, 3. Napoli 25, 4. Internazionale 24...20. Verona 6.