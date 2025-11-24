Az AC Milan nyerte a városi rangadót

Az AC Milan 1-0-ra nyert a tizenegyest hibázó Internazionale ellen az olasz labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi csúcsrangadóján.

Az amerikai Christian Pulisic szerzett vezetést az 54. percben, és idénybeli ötödik találatával - holtversenyben - a góllövőlista élére állt. Az Inter húsz perccel később egyenlíthetett volna, de Hakan Calhanoglu tizenegyesét Mike Maignan, a Milan kapusa kivédte.