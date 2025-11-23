A McLarenek padlólemeze túlzott kopást mutatott, kizárták őket

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy mindkét McLarent kizárta a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj versenyéről. Lando Norris a második, Oscar Piastri a negyedik helyét veszítette el. A brit előnye ezzel 24 pontra olvadt az egyéni vb-összetettben Max Verstappen előtt, aki immár pontazonossággal áll az ausztrállal - tudósított az nso.hu.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos vizsgálatot indított Lando Norris és Oscar Piastri ellen, miután a verseny utáni ellenőrzések során mindkét McLaren padlólemeze túlzott kopást mutatott, és a kopólemez vastagsága nem érte el az előírt 9 millimétert. Az ilyen technikai szabályvétség minden esetben automatikus kizárást von maga után, így egyáltalán nem voltak jók a konstruktőri címet már korábban bebiztosító wokingi csapat kilátásai a szövetség által közép-európai idő szerint háromnegyed 9-re kitűzött meghallgatáson.

Az ítélethozók végül az ilyen esetekben megszokott büntetést szabták ki, vagyis diszkvalifikálták mindkét McLaren-versenyzőt a Las Vegas-i futamból. A döntés értelmében újra nyitottá vált a bajnoki küzdelem: az éllovas Norris előnye 24 pontra olvadt a Piastrival immár pontazonossággal álló Verstappen előtt, amikor még két verseny, valamint egy sprintfutam van hátra, és adott versenyző maximálisan 58 pontot gyűjthet.

Ugyan a brit előtt még így is adott a lehetőség, hogy bebiztosítsa az első bajnoki címét a soron következő Katari Nagydíjon, sokkal nehezebb dolga lesz, hiszen az ötödik vb-címére áhítozó Verstappen remek formában van, sorozatban nyolc pódiumnál jár, s ebből négyszer ő állhatott fel annak legfelső fokára, és most már úgy tűnik, reális esélye is lehet a címvédésre.

A két McLaren diszkvalifikálása után George Russell örökölte meg a második helyet, míg a parádés versenyt futó márkatársa, Andrea Kimi Antonelli a harmadik pozícióba lépe előre, így a Mercedes kettős dobogót könyvelhet el a Las Vegas-i GP-n. Az első ötöst Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. zárja majd Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Hamilton, valamint Esteban Ocon és Oliver Bearman teszi teljessé az első tízest, vagyis a Haas dupla pontszerzést ünnepelhet.