A "magyar csapat" is 3-1-re kapott ki hazai pályán

Az Újpest meglepetésre 3-1-re győzött a forduló előtt éllovas és saját közönsége előtt eddig még veretlen Paks otthonában a labdarúgó Fizz Liga 14. körének vasárnapi játéknapján.

Az első negyedóra tapogatózó játékkal telt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A paksiak enyhe fölényben voltak, de csak egy lesgólig jutottak, míg a másik oldalon távoli lövésekkel próbálkoztak a vendégek. Az Újpest némi meglepetésre szerezte meg a vezetést a félidő derekán, majd a gól után lendületben maradt és sorra vezette a támadásokat. A gólpasszt adó Horváth Krisztofer a folytatásban is remek labdákkal szolgálta ki társait, de előbb Tajti, majd Beridze is hibázott nagy helyzetben. A házigazdák sokszor labdát vesztettek az ellenfél térfelén és ezt követően szellősen védekeztek, ennek következtében később Beridze előtt ismét kecsegtető lehetőség adódott, megduplázhatta volna csapata előnyét, de Kovácsik ezúttal is védett. A játékrészt Vécsei távoli lövése zárta le, a hazai támadójátékról mindent elmond, hogy Banai ekkor - a 45+2. percben - kényszerült először védeni.

A szünet után szinte azonnal büntetőhöz jutottak a lila-fehérek, miután Kovácsik a 16-oson belül elhúzta a kilépő Beridze lábát. A 11-eshez maga a sértett állt oda, de nem tudott túljárni a remek formában védő paksi hálóőr eszén, aki kiütötte a kapu bal oldalába tartó labdát. Bár a házigazdák megpróbáltak a korábbiaknál hatékonyabban támadni, egy újabb labdavesztés után újra az Újpest került helyzetbe, amit Tajti ezúttal - egy 17 méteres, jobblábas lövéssel - ki is használt. A kétgólos hátrányra újabb cserékkel reagált Bognár György vezetőedző, a Paks azonban Böde közeli fejesét leszámítva nem igazán tudott veszélyeztetni. A vendégek gyors kontrákkal próbálták végleg eldönteni a három pont sorsát, és a 75. percben siker koronázta igyekezetüket: a harmadik gólpasszát jegyző Horváth Krisztofer a szlovén Aljosa Matko elé tálalt, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát, duplázásával pedig biztossá tette csapata győzelmét. Böde ugyan a hajrában még szépített, de ez érdemben már nem befolyásolta a végeredményt.

Fizz Liga, 14. forduló: Paksi FC-Újpest FC 1-3 (0-1) Paksi FC Stadion, v.: Rúsz gólszerzők: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.) sárga lap: Lenzsér (51.), Kinyik (94.), illetve Fiola (37.), Ganea (93.), Rasak (95.)

Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Hinora (Osváth, 59.), Gyurkits (Pető, 76.), Papp, Balogh B. (Horváth Ke., a szünetben), Zeke (Silye, 59.) - Galambos (Böde, a szünetben), Hahn

Újpest: Banai - Fiola, Bese (Kaczvinszki, 86.), Nunes, Tamás K. - Rasak, Lacoux - Matko (Ganea, 86.), Tajti (Geiger, 70.), Horváth Kr. (Gergényi, 77.) - Beridze (Ljujic, 86.)