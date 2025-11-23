A Diósgyőr kiütötte az MTK-t

Nagy iramban, élvezetes játékkal kezdődött a mérkőzés, melyen előbb a hazaiak, majd a vendégek kerültek közel a gólhoz, s ugyan a meccs elején még egyik fél sem volt eredményes, az elszántan és jó ritmusban futballozó diósgyőriek a játékrész derekán megszerezték a vezetést. A gól után is a vendéglátók játszottak meggyőzőbben és megérdemelt vezetéssel mehettek pihenni.

A fordulás után azonnal megduplázta előnyét a DVTK, mely egyértelműen uralta a mérkőzést. A második játékrész derekán aztán az MTK emberhátrányba került, a Diósgyőr pedig büntetőből háromra növelte előnyét. Ezzel nem maradtak izgalmak a hajrára, melyben a miskolciak még egy gólt szereztek és kiütéssel nyertek.