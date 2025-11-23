Sport
A Diósgyőr kiütötte az MTK-t
A DVTK két vesztes mérkőzés után győzött újra és ezzel a tizedik helyre lépett fel a tabellán
Nagy iramban, élvezetes játékkal kezdődött a mérkőzés, melyen előbb a hazaiak, majd a vendégek kerültek közel a gólhoz, s ugyan a meccs elején még egyik fél sem volt eredményes, az elszántan és jó ritmusban futballozó diósgyőriek a játékrész derekán megszerezték a vezetést. A gól után is a vendéglátók játszottak meggyőzőbben és megérdemelt vezetéssel mehettek pihenni.
A fordulás után azonnal megduplázta előnyét a DVTK, mely egyértelműen uralta a mérkőzést. A második játékrész derekán aztán az MTK emberhátrányba került, a Diósgyőr pedig büntetőből háromra növelte előnyét. Ezzel nem maradtak izgalmak a hajrára, melyben a miskolciak még egy gólt szereztek és kiütéssel nyertek.
Fizz Liga, 14. forduló: Diósgyőri VTK-MTK Budapest 4-0 (1-0) Miskolc, v.: Kovács gólszerzők: Babos (25.), Tamás (46.), Acolatse (67, 11-esből), Keita (77.) sárga lap: Bényei (88.), illetve Plsek (70.), Németh (76.) piros lap: Beriashvili (66.)
Diósgyőr: Sentic - Tamás M., Szatmári, Vallejo, Bokros - Mucsányi, Keita (Holdampf, 82.), Mucsányi (Komlósi, 82.), (Sajbán, 60.), Gera - Babos (Bényei, 82.), Acolatse (Jurek, 82.)
MTK: Demjén - Varju, Beriashvili, Kádár, Kovács - Kata (Törőcsik, 43.), Horváth (Szépe, 69.) - Molnár (Polievka, 60.), Plsek, Átrok (Kerezsi, 69.) - Jurina (Németh, a szünetben)