A 16 éves Gulyás Milán súlyemelő országos bajnok lett

Gulyás Milán rukkolt elő az egyik legjobb teljesítménnyel a súlyemelő országos bajnokság szombati első napján, mivel a 88 kilogrammosok kategóriájában 16 esztendősen érdemelt ki felnőtt bajnoki címet Nyíregyházán.

A tavaly serdülő Európa-bajnok békéscsabai emelő - aki az olimpiai negyedik Bökfi János tanítványa - kereken 300 kilogrammig jutott, minek köszönhetően nemcsak az ifjúságiaknál, hanem a junioroknál is átírta az országos korosztályos csúcslistát, az összetett mellett a két fogásnemben is.

A nőknél a 22 éves, kecskeméti Árva Cintia nyolcadszor lett magyar bajnok.

A nyitónapon két országos rekord született: férfi 60 kilóban Molnár Botond az összetett alapcsúcsát döntötte meg 216 kg-os produktumával, a 71 kg-ban diadalmaskodó Bojti Vilmos pedig lökésben javította tovább 141-ről 144 kilóra az általa tartott magyar csúcsot.