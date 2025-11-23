Sport
A 16 éves Gulyás Milán súlyemelő országos bajnok lett
A sportág nagy reménysége első alkalommal ünnepelhetett felnőtt bajnoki címet
A tavaly serdülő Európa-bajnok békéscsabai emelő - aki az olimpiai negyedik Bökfi János tanítványa - kereken 300 kilogrammig jutott, minek köszönhetően nemcsak az ifjúságiaknál, hanem a junioroknál is átírta az országos korosztályos csúcslistát, az összetett mellett a két fogásnemben is.
A nőknél a 22 éves, kecskeméti Árva Cintia nyolcadszor lett magyar bajnok.
A nyitónapon két országos rekord született: férfi 60 kilóban Molnár Botond az összetett alapcsúcsát döntötte meg 216 kg-os produktumával, a 71 kg-ban diadalmaskodó Bojti Vilmos pedig lökésben javította tovább 141-ről 144 kilóra az általa tartott magyar csúcsot.
Az első napi győztesek: férfiak: 60 kg: Molnár Botond (Soroksári SSZSE) 216 kg (szakítás 97 kg, lökés 119 kg), 65 kg: Czisztler Dávid (Anima Core SSZTE) 202 (92, 110), 71 kg: Bojti Vilmos (BKV Előre SC) 256 (112, 144), 79 kg: ifj. Nagy Noel (Kecskeméti TE) 264 (115, 149), 88 kg: Gulyás Milán (Békéscsabai SSZSE) 300 (135, 165), nők: 48 kg: Árva Cintia (Kecskeméti TE) 155 (66, 89), 53 kg: Ari Éva (Vállalkozók SE) 136 (60, 76), 58 kg: Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 155 (89, 96).