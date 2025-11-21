Egyszerre három világsztárral erősít a Fradi

Jövő nyártól a zöld-fehéreket erősíti a 2024-es Európa-bajnokság MVP-jének megválasztott világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmes kapus, Anna Kristensen, az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró irányító, Elizabeth Omoregie és a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes beálló, Lysa Tchaptchet Defo - olvasható a Fradi.hu honlapon. Mint közölték, a a 25 éves dán Kristensen azt mondta, nagyon büszke és boldog , hogy csatlakozhat az FTC-hez. Kifejtette, várja már, hogy próbára tegye magát egy új bajnokságban, egy új országban.

Kristensen a dán válogatottal a legutóbbi négy világversenyen egyaránt dobogón állhatott, két-két vb-bronzzal és Eb-ezüsttel gazdagodott, miközben a 2024-es Európa-bajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották.

A 28 éves Omoregie az első Bajnokok Ligája-idényében rögtön harmincnégy góllal tette le a névjegyét, lépésről lépésre vált a sorozat meghatározó alakjává, 2018-ban pedig szintet lépett azzal, hogy a CSM Bucuresti játékosa lett. A bemutatkozó évadot 63 BL-góllal zárta, a legutóbbiban pedig ezt is jócskán túlteljesítette, 109-szer talált be.

A 23 éves Lysa Tchaptchet Defo a norvég Vipers Kristiansandban három év alatt 14, 34, majd 37 góllal vette ki a részét a két aranyéremből és az egy ezüstéremből a BL-ben. A két győztes fináléban összesen négy gólt lőtt, hármat az ETO-nak, egyet pedig a Ferencvárosnak 2023-ban. 2024-ben a dán Odenséhez igazolt, tavaly 33 góllal zárta az elitsorozatot, most pedig tizenhétnél jár nyolc mérkőzést követően.