Döntőt érő magyar szereplések Tokióban

Bár érmet nem nyertek, több számban is döntőbe, illetve elődöntőbe jutottak a magyarok a Tokióban zajló, szerdáig tartó 25. siketlimpián.

Gál Nikolett (j) a női 100 méteres gátfutás döntőjében a 2025-ös tokiói siketlimpián

A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége tájékoztatása alapján a pénteki, hetedik versenynapon a teniszező Máthé Gábor elődöntőbe került belga ellenfelének legyőzésével, de mivel a döntő mellett rendeznek bronzmérkőzést is, azért még nem biztos a dobogós helyezése.

Gál Nikolett – aki korábban 100 méter gáton győzött – távolugrásban fináléba került, míg 200 méteres síkfutásban – akárcsak Tass Máté – elődöntős. A tájfutók hosszútávú viadalán Szűcs Nikolett hetedik, Mihályi Ferenc pedig a nyolcadik lett. Az úszó Boros Tamara 100 és 1500 méter gyorson is döntőbe jutott.

A Mattyasovszky Mikes, Rác Kevi Tamás strandröplabda páros a kilencedik lett, miután a nyolcaddöntőben kikapott a csehektől. A magyarok eddig hat dobogós helyet szereztek.