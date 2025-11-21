Az elnök, aki nemcsak irányít, hanem versenyez is

A március végén elnökké választott Nagy Péter is indul a súlyemelők idei országos bajnokságán, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg Nyíregyházán.

Az MSSZ januárban negyvenéves első embere a válogatottságról lemondott ugyan, de versenyzői pályafutását még nem fejezte be, s a hétvégi ob-n sorozatban 21. magyar bajnoki címéért lép dobogóra az ólomsúlyúak (+110 kilogramm) mezőnyében.

„Igen, indulok, bár túl sokat nem tudtam edzeni az utóbbi időben” – árulta el a háromszoros olimpikon, Európa-bajnoki érmes szegedi óriás az MTI-nek. – „A súlyemelő-elnöki teendők és jogászi feladataim ellátása, na és a család mellett csak hébe-hóba tudtam látogatni az edzőtermet, ezzel együtt megpróbálom 21. felnőttbajnoki elsőségemet is megszerezni.”

Ehhez reményei szerint elég lehet 140-es szakítás és 170 kilós lökéseredmény is.

A magyar súlyemelés másik „nagy örege”, a 46 esztendős Gyurkovics Ferenc – aki jelenleg a válogatott szövetségi kapitánya – ugyancsak indulni akart az ob-n, s komolyan készült rá, hogy 18. hazai elsősége is meglegyen, ám egy sérülés közbeszólt. Elmondása szerint egy 180 kilós lökésgyakorlatnál edzésen meghúzódott a combja, s orvosi tanácsra visszalépett a bajnokságtól. Az MTI érdeklődésére hozzátette, hogy jövőre igyekszik pótolni az elmaradást, s harcba száll a tizennyolcadik bajnoki aranyáért.

A nyolc férfi és nyolc női kategóriában zajló ob-n mindkét nemnél hét tavalyi bajnok próbál szerencsét Nyíregyházán, köztük több fiatal is. Nyolcadik aranyérmét szerezheti meg a legkönnyebbek női kategóriájában a 22 éves Árva Cintia, aki egyedüli magyar dobogósként lökésben harmadik volt a múlt hónapban rendezett albániai korosztályos Európa-bajnokságon, az U23-asoknál a 48 kilósok között. Az egyik legifjabbként startol a férfiaknál a 16 esztendős, tavaly serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán, aki országos felnőttbajnok lehet 88 kilogrammban, míg a tapasztalatot képviseli az ob mezőnyében a 28 éves Horváth Laura, aki szintén aranyérem-várományos súlycsoportjában, a 77 kilósoknál. Ő egy másik sportágban, a crossfitben is jeleskedik, a főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból álló műfajban 2023-ban világbajnok volt, nemrég, november elején pedig megnyerte a világ legjobb crossfitteseinek meghívásos versenyét Skóciában.