Augusztus 22-én kezdődik az angol labdarúgó-bajnokság következő idénye

A Premier League irányítóinak pénteki bejelentése szerint 33 hétvégi és öt hétközi fordulót rendeznek a szezon során, a kezdést pedig azért tolták el a megszokottól egy héttel későbbre, hogy a július 19-én véget érő világbajnokság után hosszabb pihenőidőhöz jussanak a futballisták. Ez azt is jelenti, hogy 89 nap lesz a mostani idény vége és az új szezon kezdete között. „Mivel a globális futballnaptár egyre zsúfoltabbá válik, a Premier League számára továbbra is elsődleges fontosságú a játékosok jóléte” – írták a közleményben.

Azt is jelezték, hogy a karácsonyi forduló a következő idényben a korábban megszokottak szerint alakul. Ebben a szezonban mindössze egyetlen meccset rendeznek december 26-án szervezési nehézségek miatt.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC idén december 20-án a Tottenham Hotspur vendége lesz, hét nappal később a Wolverhamptont, január 1-jén pedig a Leeds Unitedet fogadja az ünnepi időszakban.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a PL-klubok pénteken megállapodtak abban, hogy költekezési plafont vezetnek be a következő szezontól. Az eddigi pénzügyi szabályozást felváltó új megegyezés szintén tartalmazza azt a kitételt, hogy az a klub, amely meghaladja a százalékos arányban meghatározott kiadási maximumot, pontlevonással sújtható.

Az elmúlt években az Everton és a Nottingham Forest is veszített bajnoki pontokat ilyen szabályszegés miatt. A PL most azt közölte, hogy az egyesületek által elfogadott új, költekezési plafonnak nevezett előírás az eddiginél jobban illeszkedik az európai szövetség (UEFA) által megalkotott szabályokhoz.