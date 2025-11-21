Sport
Augusztus 22-én kezdődik az angol labdarúgó-bajnokság következő idénye
A PL-klubok költekezési plafont vezetnek be a következő szezontól
Azt is jelezték, hogy a karácsonyi forduló a következő idényben a korábban megszokottak szerint alakul. Ebben a szezonban mindössze egyetlen meccset rendeznek december 26-án szervezési nehézségek miatt.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC idén december 20-án a Tottenham Hotspur vendége lesz, hét nappal később a Wolverhamptont, január 1-jén pedig a Leeds Unitedet fogadja az ünnepi időszakban.
Az AP hírügynökség beszámolója szerint a PL-klubok pénteken megállapodtak abban, hogy költekezési plafont vezetnek be a következő szezontól. Az eddigi pénzügyi szabályozást felváltó új megegyezés szintén tartalmazza azt a kitételt, hogy az a klub, amely meghaladja a százalékos arányban meghatározott kiadási maximumot, pontlevonással sújtható.
Az elmúlt években az Everton és a Nottingham Forest is veszített bajnoki pontokat ilyen szabályszegés miatt. A PL most azt közölte, hogy az egyesületek által elfogadott új, költekezési plafonnak nevezett előírás az eddiginél jobban illeszkedik az európai szövetség (UEFA) által megalkotott szabályokhoz.