Sport

Szektorbezárással büntették a Ferencvárost

A zöld-fehérek szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak a Kazincbarcika vendégeként

MH/ MTI
 2025. november 20. csütörtök. 12:52
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága szektorbezárással büntette az élvonalban címvédő Ferencvárost.

Szektorbezárással büntették a Ferencvárost
Az MLSZ szektorbezárással büntette a Ferencvárost (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség

A testület szerdai állásfoglalása szerint a zöld-fehérek szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak a Kazincbarcika vendégeként, ezért pénzbüntetéssel és egy mérkőzésre szóló felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a fővárosi klub.

Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását. Az ETO-nak, a Diósgyőrnek, a Nyíregyházának és a Paksnak több mérkőzés összevont eljárása után pénzbüntetést kell fizetnie szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt.

Az NB II-ben hasonló okokból a Békéscsaba és a Kecskemét kapott pénzbírságot.

