Orbán Viktor: Minden meccsnek van egy saját története

Egy-egy meccsből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, és eljutni a nemzethalálig Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök Petrovics-Mérei Andreával, Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal beszélgetett a magyar fociról.

A kormányfő felidézte, hogy a vezető gólunkat követő percekben összehoztunk egy 11-est, ami érthetetlen. Ugyanakkor egyetértettek abban, hogy egy csapat bármikor kaphat gólt, erre fel kell készülni, és menni kell előre. A hiba az, ha ráülünk az eredményre, ha jó nekünk az egy gólos vezetés.

– Azt minden osztályban tanítják, hogyan kell egy kapu elé beszorított labdát semlegesíteni, és ezt nem tudtuk megoldani. Pedig nem egy földöntúli bravúrról beszélünk – jegyezte meg Orbán Viktor.

Szóba került az is, hogy a legjobb védekezés, ha a labda az ellenfél térfelén van, ehhez képest a magyar csapat saját magát szorította be.

Bognár György egyértelműen kimondta: a passzivitással volt a baj; nem a válogatott tudásával, hanem a játék szellemiségével. Hozzátette: szerinte nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és Marco Rossinak sem követelné a fejét, mert úgy gondolja, az Eb-re fel tud építeni egy olyan csapatot, ami hozni tudja az eredményt.

Orbán Viktor annyit elárult, hogy a meccs óta SMS-t, „titkos SMS-t” váltottak a kapitánnyal. „Bíztattuk egymást” – mondta, jelezve, hogy a szövetség belügyeibe nem akar beavatkozni.

Általánosságban elmondta: szerinte a legjobb szövetségi kapitány a magyar, ha van, de most nincs ilyen, nem tud olyan magyar trénert mondani, akikre jó lelkiismerettel rá lehetne bízni a válogatottat.

Bognár szerint egyébként nincs baj a magyar edzőkkel, de a külföldiek megbecsültebbek, annak ellenére, hogy semmi újat nem hoztak be az elmúlt 30 évben. Szerinte újdonságot egyedül Mezey György hozott be 40 évvel ezelőtt.

– Ha külföldről jön hozzánk edző, annak kulturálisan passzolnia kell hozzánk. Az csak egy dolog, hogy hozzák az eredményt, de például a Fradi külföldi edzői is megmaradtak kívülállónak. Marco Rossit viszont szeretjük, ő nagyon jól integrálódott – mondta Orbán Viktor, és erre ráerősített Bognár György is, aki szerint éppen ezért butaság lenne elküldeni.

Hozzátette azt is: a pletykákra nem kell adni, szerinte a játékosok és a Rossi között nincsen semmilyen ellentét.

Hajdú B. István felhívta a figyelmet arra, ha marad, ha nem, négy évben kellene gondolkozni, a következő vb-re felépíteni egy csapatot. Bognár György ezzel vitába szállt, szerinte minden meccsen hozni kell az eredményeket. Erre Orbán Viktor azt mondta: de ígérni azért lehet.

– Nagyon sajnálom azokat, akik most, 20, 30, 40 évesek. Ők nem láttak magyar csapatot vb-n. És nagyon nehéz úgy fenntartani egy futballkultúrát, hogy hiányzik ez az élmény, és ezért tragikus, hogy most is lemaradunk a világbajnokságról – jegyezte meg.

– Ez a lényeg: benne vagyunk-e a legjobbak történetében, vagy kívülről nézzük az egészet. Hogy ott vagyunk-e a pályán, vagy másoknak szurkolsz – folytatta, rámutatva: a fiatalok nem ismerik azt az érzést, hogy a magyaroknak szurkolunk fontos, nagy meccseken, mert nem vagyunk ott. Ezért van az, hogy a külföldi kluboknak van presztízse, de az egészen más, mint magyaroknak drukkolni.

Szerinte ezen a héten ki kell pihenni a veszteséget, de a jövő héttől már azon kell gondolkozni, mi a teendő. Most van időnk mindenről nyugodtan beszélni, értelmes vitákban eljutni a nyugvópontig. „Többet vesztettünk mint amennyit nyertünk, de ebből a szempontból nyertünk is egy kis időt, hogy ezt a munkát elvégezzük” – fogalmazott.

Hol kellene elkezdeni a munkatervet? Bognár György szerint, ha általában a magyar futballról beszélünk, akkor át kell gondolni az akadémiák helyzetét, mert ezek egymással versenyeznek, és nem játékosokat képeznek. Az lenne a szerepük, hogy a grundot pótolja, mert nincs grund. Régen a grundról jöttek az emberek, önképzés volt, hozták magukkal a rafináltságot. Ezt heti néhány edzéssel nem lehet pótolni. Technikailag képzettebb játékosokra lenne szükség.

Orbán Viktor erre azt felelte: azt a kérdést kell feltenni, hogy hol vannak a gyerekek? Nem a grundon vannak, de akkor hol vannak? Ma nem találkoznak a gyerekek azzal az élménnyel, abban az időben, mint régen, és szerinte ez a probléma eredője. Nem lehet megkerülni azt a kérdést, mi van az óvodában, az általános iskolában, még az előtt, hogy egyáltalán az akadémiák képe kerüljenek. – Lépéseket kell tenni azért, hogy a gyerekek szenvedélyesen rúgják a labdát már az óvodában – mondta.

A miniszterelnök azzal folytatta: egy normálisan felépített rendszerben nem kellenének akadémiák, hiszen a klubok felelőssége lenne az utánpótlásnevelés. De Magyarországon tőkeszegények a klubok, ezért nem tudnak önerőből utánpótlást nevelni. Az állam itt tud beavatkozni, mert a kormány nem akar pénzt adni a kluboknak, hiszen akkor a pénz nem a gyerekekhez kerülne – ezért találták ki az akadémiai rendszert.

Végül úgy összegezte gondolatait, hogy ha a klubok megerősödnek, és elkezdenek az utánpótlásra is koncentrálni, akkor majd nem lesz szükség az akadémiákra.

Bognár György válaszul elmondta: nem általában az akadémiákkal van gondja, mert tényleg pótolhatnák a grundot, neki szakmai kifogása van. Orbán Viktor erre azt mondta, az akadémiák különböző színvonalon teljesítenek, de ebbe az állam megint csak nem szólhat bele, hiszen a szakmai irányítás helyben van. „A központi követelményrendszer szerintem megölne bennünket” – fogalmazott, mert szerinte a kluboknak kell irányba állítania a dolgokat.

Ideális esetben az akadémia egy átmeneti rendszer lenne, és ha a klubok megerősödnének, szükség sem lenne rájuk, mert a lelkes és tehetséges fiatalok egyből a csapatoknál jelennének meg, és azok tudnák fejleszteni, játszatni őket.

Amikor megkérdezték, Bognár György azt mondta, szakmailag igen, de emberileg nem tartja magát alkalmasnak a szövetségi kapitányi posztra.

Orbán Viktor külön kiemelte, hogy a magyar labdarúgásnak világosan lefektetett filozófiájának kellene, hogy legyen, ahogy egykor volt is.

Kitért arra is, hogy a '90-es évek óta a nyugatiak úgy alakították a szabályokat, a pénzcsatornákot, hogy minden forrás a nyugati nagy csapatokhoz mennek. A bajnokok ligájából nem csak mi tűntünk el: a régió többi országa is így járt. Ennek kapcsán Bognár György utalt rá, hogy a profi futball pénzfüggő, és hiába nagy csapat hazai viszonylatban a Fradi, anyagi tekintetben nincs egy szinten a nyugati klubokkal.

Az viszont nagy eredmény, hogy Szoboszlai Dominikot nemzetközileg jegyzik, ott van a Liverpoolban. Orbán Viktor szerint a '66-os keretet nézve ő a mi Albert Flóriánunk, de hiányzik mellőle a Farkas. Őt kéne megtalálni a minőségi ugráshoz. A másik probléma az, hogy mennyire mély a keretünk. Az ír-magyaron a mi keretünkből elit ligában játszottak öten, mögöttük a másodosztályban ketten, az íreknél ezzel szemben hét topligás és tizenkét olyan játékos volt, aki az angol másodosztályban játszik.

Bognár György viszont azt hangsúlyozta: rengeteg jó magyar játékos van, csak nem vagy későn veszik észre őket.

Szóba került az ötmagyaros szabály is, amit Orbán Viktor is jónak tart, szemben az MLSZ által erőltetett „fiatal szabállyal”, ami lehetetlen helyzetbe hozza az edzőket és összezavarja a játékot.

Végezetül szóba került Bognár György és Kubatov Gábor eltérő véleménye, amelynek többször is markánsan adtak hangot. Ennek kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ez mindaddig nem baj, amíg vitatkoznak, mert a labdarúgáshoz szenvedély kell, ezt nem lehet kényelmesen hátradőlve szemlélni.