Magyar éremeső a nyitónapon

A magyar szövetség közlése szerint Győrik Csaba tanítványa az alapversenyben is az élen zárt 578 körrel. A döntőben a második helyen a paralimpikon Dávid Krisztina végzett 239,9 körrel, ami a parasportlövőknél új országos rekord. A harmadik Jákó Miriam lett 220,7 körrel.

A férfi légpuskában Péni István nyakába akasztották az aranyérmet, aki a döntőt 254,2 körrel nyerte meg. A második helyen a francia Timothée Vedel végzett 252,3 körrel, míg harmadik lett Pekler Zalán 230,2 körrel. A két magyar versenyző fantasztikusan lőtte az alapversenyt, hiszen Pekler Zalán 635,1 kört, míg Péni István 633 kört ért el. Rajtuk kívül nem is volt más a mezőnyben, aki 630 kör felett teljesített volna.

A női légpuskában a szlovén Urska Hrasovec lett az első 252,1 körrel. Az alapversenyben 632,1 körrel az első helyen záró Dénes Eszter lett a döntőben a második 251,4 körrel, míg Nagybányai-Nagy Anna végzett a harmadik helyen 226,7 körrel.