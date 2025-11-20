Curacao kijutása a legőrültebb dolog, amit elértem

„Egy ilyen teljesítmény után az ember hajlamos azt mondani, hogy ez a legszebb dolog, amit valaha átéltem, de ebben a formában ez annyi más pillanatot elhomályosítana. Ezért inkább úgy fogalmaznék, ez a legőrültebb dolog, amit edzőként elértem. Ez csodálatos a szigetnek és a játékosoknak” - mondta csütörtökön az Algemeen Dagblad című újságnak a 78 éves tréner, aki a vb-k történetének legidősebb szakvezetője lehet.

Advocaat, aki családi okok miatt Hágában televízión nézte a Jamaica ellen 0-0-ra végződött sorsdöntő mérkőzést, saját bevallása szerint teljesen kimerült, jobban, mintha a partvonal mellett állt volna. Az alig 150 ezres Curacao minden idők legkevesebb lakosú országaként jutott ki futball-világbajnokságra, de a csoda majdnem szertefoszlott, amikor a 94. percben a játékvezető büntetőt ítélt Jamaica javára.

„Az ellenfél kétszer a kapufát, egyszer pedig a keresztlécet találta el és aztán jött a büntető. Szerencsére a videobíró közbelépett. Erre való, de sosem lehet tudni, ugye?” - utalt arra Advocaat, hogy a VAR segítségével a salvadori bíró újranézte az esetet, majd megváltoztatta az ítéletét, így maradt a Curacao számára kedvező gól nélküli döntetlen. „Egy ilyen pillanat miatt el lehet veszteni a meccset, ezért mondom, hogy a futballban nüanszokon múlnak a dolgok”.

Advocaat tavaly januárban vette át a kicsinyke sziget válogatottjának irányítását, és számos, az Antillákhoz kötődő holland játékost biztatott a csatlakozásra, ami azt eredményezte, hogy a jamaicai összecsapáson pályára lépett valamennyi futballista Hollandiában született.

„A selejtezősorozatban a legőrültebb helyeken játszottunk, a legrosszabb pályákon. Folyton azt mondogattam, hogy minden az utolsó meccsen dől el. És ez igaznak is bizonyult. Végül oda jutottunk, amiről a fiúk álmodtak: a világbajnokságra Amerikában” - összegzett a Kis Tábornok becenevű szakember, aki karrierje során nyolc különböző nemzeti együttest irányított, legnagyobb sikerét Hollandiával érte el, amellyel 1994-ben vb-negyeddöntőig, 2004-ben pedig Eb-elődöntőig jutott.