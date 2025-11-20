Sport
Ábrahám Minna a világ hetedik legjobbja lett 200 yard gyorson
Ábrahám Minna a világ hetedik legjobbja lett 200 yard gyorson Texasban
Fotó: Oli SCARFF / AFP
A USC egyetemi csapatának 19 éves magyar versenyzője egyéni csúcsot jelentő 1:40.47 perces eredménnyel diadalmaskodott honfitársa, a házigazda texasiakat erősítő Pádár Nikolett (1:42.10) előtt - a swimswam szakportál szerint.
Ezzel az idővel Ábrahám megnyerte volna az idei egyetemi bajnokságot is, ahol másodikként zárt.
Mindkét magyar versenyző ott lesz december elején a lengyelországi Lublinban sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon.