A Szeged visszavágott az északmacedón bajnoknak

A Szeged múlt szerdán meglepetésre 25-24-re kikapott Bitolában. Keretéből ezúttal Magnus Röd, Janus Dadi Smárason és Bánhidi Bence hiányzott sérülés miatt. A múlt heti találkozóhoz hasonlóan most is megemlékeztek a kezdés előtt Dobozi Ivánról, a Szeged technikai vezetőjéről, aki 37 évig dolgozott a klubnál és november 8-án, a Veszprém elleni bajnoki rangadó közben a Pick Arénában hunyt el.

A csongrádiak a múlt héten a 11. percben 0-5 után szerezték az első góljukat, ezúttal viszont 4-3-as előnyben voltak 11 percet követően. Mikler Roland halmozta a bravúrokat, 10-4-re ellépett csapata, amelyben Lazar Kukic és Sebastian Frimmel termelte a gólokat. A vendégek egy 4-1-es sorozattal némileg visszazárkóztak, de az első félidő utolsó két gólját a szegediek szerezték, így megnyugtató előnyben voltak a szünetben. A játék képe a folytatásban sem változott, Mikler remekelt a kapuban, a Magyar Kupa címvédője egy 3-0-s sorozattal tulajdonképpen eldöntötte a meccset (20-11), majd a 43. percben volt először tíz gól a különbség.

Az október elején igazolt Fazekas Máté megszerezte élete első gólját a BL-ben, Járó Kristóf és Radvánszki Attila is lehetőséget kapott. Lazar Kukic és Sebastian Frimmel hét-hét, Jérémy Toto öt góllal, Mikler Roland 19, Radvánszki Attila három védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon hárman zártak három találattal, Nikola Mitrevszki három, Szaid Heidarirad nyolc védéssel fejezte be a találkozót. A két csapat negyedik egymás elleni BL-meccsén egy vereség mellett harmadszor győztek a csongrádiak.

„Ezek a szépségek ebben a sportágban: kis dolgok megváltoztatásával nagy különbségek alakulhatnak ki. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, a pályán és a pályán kívül sem működtek a dolgok mostanában” – kezdte értékelését a meccs után Michael Apelgren szegedi vezetőedző. Hozzátette, soha nem volt még ennyi sérültjük, de örül, hogy két frusztráló hét után a kulcsjátékosok jól teljesítettek.

Megemlítette a fiatalokat, akiknek most tudtak játéklehetőséget biztosítani, ők pedig sokat tettek a sikerért. Közülük is kiemelte Fazekas Mátét, aki bátran játszott, de a svéd szakvezető kalapot emelt az egész csapat előtt. A négy győzelemmel és négy vereséggel álló Szeged jövő csütörtökön a horvát PPD Zagrebet fogadja.

Az öt sikerrel és három vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a BL-címvédő német Füchse Berlin otthonában lép pályára. Fazekas Gergő hat, Ilic Zoran és Szita Zoltán egy-egy góllal vette ki részét a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock 30-28-as győzelméből a dán GOG otthonában.

Eredmény, csoportkör, 8. forduló, B csoport: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35-20 (14-9), lövések/gólok: 52/35, illetve 48/20 gólok hétméteresből: 7/5, illetve 4/3 kiállítások: 4, illetve 8 perc

Szerdán játszották: A csoport: One Veszprém HC–Kolstad HB (norvég) 42-34 (20-18)