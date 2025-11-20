Sport
A hokisoknak kötelező lesz a nyakvédő az olimpián
A nem NHL-es hokisoknak kötelező lesz a nyakvédő az olimpián
Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A sportág nemzetközi szövetsége (IIHF) egyelőre nem reagált a BBC hírére. Az IIHF 2023 decemberében írta elő a nyakvédő viselését saját tornáikon, miután két hónappal korábban egy brit mérkőzésen Adam Johnson elhunyt egy korcsolyapenge okozta nyaksérülés miatt.
A milánói játékokon - két olimpia (2018, 2022) kihagyását követően - újra szerepelnek majd NHL-esek, nekik nem lesz kötelező a nyakvédő viselése, mivel az észak-amerikai profiligában nem kell hordani. Az NHL a 2026/27-es szezontól tenné kötelezővé azok számára, akik ekkortól csatlakoznak a ligához.