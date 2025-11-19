2025. december 7., vasárnap

Előd

Vb-2026: már csak kilenc hely kiadó

Magyarország 1986-ban jutott ki legutóbb labdarúgó-világbajnokságra

 2025. november 19. szerda. 8:55
Az osztrák, a belga, a skót, a spanyol és a svájci válogatottal együtt már 39 együttes biztosította részvételét a jövő évi, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságon.

Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Szenegál

Ázsia (8+1): Japán, Jordánia, Irán, Koreai Köztársaság, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia

Dél-Amerika (6+1): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia

Európa (16+0): Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Ausztria, Svájc, Spanyolország, Belgium, Skócia

Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)

Óceánia (1+1): Új-Zéland

