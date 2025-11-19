Rekordszámú futóturista érkezett

A futóturizmus mára a magyar főváros idegenforgalmának egyik legdinamikusabban fejlődő, milliárdos bevételt generáló motorjává vált. A tendencia 2025-ben új szintre lépett: a szektort teljes mértékben meghatározó Budapest Sportiroda (BSI) három kiemelt eseménye – a Telekom Vivicittá, a Wizz Air Budapest Félmaraton és a SPAR Budapest Maraton Fesztivál – minden korábbi rekordot megdöntve, a futókkal és kísérőikkel együtt több mint 50 ezer külföldi, „minőségi turistát” vonzott, akik becslések szerint 100 ezer fölötti vendégéjszakát és közel 4 milliárd forintnyi közvetlen költést hagytak Budapesten.

A nemzetközi trendekkel összhangban Budapest is egyre vonzóbb célponttá válik azok számára, akik a városnézést a sportos kihívással kötik össze. Ezt a globális folyamatot látványosan igazolják a BSI 2025-ös számai: a három zászlóshajó eseményre közel 19 000 külföldi nevezés érkezett 125 országból, ami kiemelkedő eredmény a régióban.

Robbanásszerű növekedés három év alatt

A külföldi futók számának növekedése nem egyszeri kiugrás, hanem egy tartós, dinamikus trend eredménye. Az elmúlt három év adatait vizsgálva látható, hogy a három kiemelt verseny összesített külföldi indulói létszáma 2023 óta több mint duplájára (+142%) nőtt, 2025-ben pedig messze meghaladva a COVID előtti csúcsot, minden korábbi rekordot megdöntött.

Telekom Vivicittá: 1369 főről (2023) 3346 főre (2025) nőtt a külföldiek száma (+144%).

Wizz Air Budapest Félmaraton: 2240 főről (2023) 6374 főre (2025) ugrott a nemzetközi részvétel (+185%).

SPAR Budapest Maraton: 4138 főről (2023) 9042 főre (2025) emelkedett a külföldi nevezők száma (+119%).

Ez a tendencia egyértelműen jelzi Budapest növekvő vonzerejét a nemzetközi futóközösség körében.

Nem csak futnak, költenek is: a minőségi turista prototípusai

A 2024-es és 2025-ös versenyek után készített, több száz fős kérdőíves felmérés adatai szerint egy külföldi futó átlagosan 1,8 kísérőt hoz magával. Ez azt jelenti, hogy a BSI rendezvényei közvetlenül több mint 50 ezer külföldi látogatót generáltak Budapestnek ebben az évben.

A felmérésekből kirajzolódik a tipikus budapesti futóturista profilja:

Hosszabb tartózkodás: Átlagosan 3,3 éjszakát töltenek Budapesten, ami jóval magasabb az átlagos turisztikai tartózkodási időnél.

Minőségi szállásválasztás: A résztvevők közel 40%-a magánszállást (apartmant, Airbnb-t) választ, míg 17%-uk 4 csillagos szállodában lakik, jelentős bevételt generálva a szállásadóknak.

Magas költési hajlandóság: A válaszok alapján egy futó átlagosan 350-500 euró (kb. 140.000 – 200.000 Ft) között költ magyarországi tartózkodása alatt (szállás, étkezés, egyéb programok).

Légi úton érkeznek: A válaszadók közel fele (49%) repülővel érkezett Budapestre, ami kiemeli a légitársasági kapcsolatok – köztük a címadó szponzor Wizz Air – jelentőségét.

Több mint turizmus: gazdasági motor

A közvetlen turisztikai bevételeken túl a futóesemények gazdaságélénkítő hatása ennél is szélesebb körű. A KPMG korábbi, hasonló eseményekről készült hatástanulmánya rávilágított, hogy a futóturisták költései jelentős tovagyűrűző hatással bírnak, extra bevételt generálva a beszállítóknak, növelve az állami adóbevételeket és hozzájárulva a munkahelyek megtartásához a szolgáltató szektorban. Így a BSI rendezvényei nem csupán sportesemények, hanem mérhető nemzetgazdasági tényezők.

– Büszkék vagyunk rá, hogy rendezvényeink mára a budapesti turizmus meghatározó motorjaivá váltak. Amikor közel 19 ezer külföldi futó választja Budapestet, az nemcsak sportszakmai siker, hanem nemzetgazdasági tényező is. Ezek a futók és kísérőik megtöltik a szállodákat, az éttermeket, és jó hírét viszik a városnak a világ minden tájára. A pozitív élmények és a személyes ajánlások eredményeként évről évre több futó választja Budapestet a hatalmas nemzetközi versenykínálatból – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

Budapest, a futófőváros: 10-ből 9-es elégedettség

A gazdasági hatáson túl az események országimázs-építő szerepe is felbecsülhetetlen. A külföldi résztvevők körében végzett elégedettségi felméréseken a budapesti versenyek átlagosan 9,0 pontot kaptak a 10-es skálán. A futók különösen a város szépségét, az útvonalak látványosságát és a szervezés professzionalizmusát emelték ki.

A futás belépő Magyarországra

A felmérések igazolják, hogy a futóesemények új piacot nyitnak Budapestnek: a BSI rendezvényei nemcsak a visszatérő vendégeket vonzzák, hanem jelentős számban hoznak teljesen új turistákat is a fővárosba. A válaszadók több mint harmada (38%) most járt először Budapesten, azaz számukra a futóverseny volt az elsődleges motiváció az utazásra. Ez azt bizonyítja, hogy a sportesemények képesek új célcsoportokat megszólítani és olyan látogatókat is Magyarországra csábítani, akik egyébként nem feltétlenül választották volna úti célnak Budapestet.

Ugyanakkor a versenyek hosszú távú hatása is megkérdőjelezhetetlen: a pozitív élmények hatására a résztvevők elsöprő többsége (több mint 95%-a) tervezi, hogy a jövőben turistaként is visszatér, így a futóesemények nemcsak egyszeri bevételt, hanem jövőbeli turisztikai keresletet is generálnak.

Honnan érkeznek a futóturisták?

Az elmúlt három év adatai alapján nemcsak a futók száma nőtt, de a küldőországok rangsora is átalakult, jelezve a nemzetközi trendeket.

A britek uralják a mezőnyt. Míg a rövidebb tavaszi távokon (Vivicittá) a szomszédos országokból és Németországból érkeznek a legtöbben, addig az őszi nagy versenyeken (Félmaraton, Maraton) mára Nagy-Britannia vált az abszolút első számú küldőországgá. Számuk a maratonon három év alatt megháromszorozódott.

Délről és Északról is özönlenek. Hasonlóan dinamikus növekedés figyelhető meg más nemzeteknél is: a spanyolok, a norvégok és az izraeliek részvétele egy év alatt megduplázódott 2024-hez képest, a 2023-as számokhoz viszonyítva pedig mindhárom országból csaknem háromszor annyi nevezés érkezett.

Erősödő európai mag. Stabilan és dinamikusan nő a résztvevők száma a hagyományosan erős futónemzetekből: Franciaország, Olaszország, Németország és Szlovákia évről évre több száz futóval képviselteti magát.

Globális vonzerő. A versenyek nemzetközi rangját mutatja, hogy az Amerikai Egyesült Államok futói is minden évben ott vannak a tíz legnépesebb külföldi csapat között.

A számok tükrében (Külföldi nevezői trendek 2023-2025):

Verseny 2023 2024 2025 Növekedés (2023-hoz képest) Telekom Vivicittá 1369 fő 2294 fő 3346 fő +144% Wizz Air Budapest Félmaraton 2240 fő 3545 fő 6374 fő +185% SPAR Budapest Maraton 4138 fő 6465 fő 9042 fő +119% ÖSSZESEN 7747 fő 12 304 fő 18 762 fő +142%

Beszédes adat, hogy 2025-ben a fenti három versenyre a külföldiekkel együtt összesen több mint 93.000 nevezés érkezett.