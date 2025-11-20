Nevelőedzőinken múlik a magyar versenysport jövője

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Gerevich György Nevelőedzői Díj szerda esti átadóünnepségén kiemelte, hogy a magyar versenysport jövője elsősorban a nevelőedzőkön múlik.

A Magyar Edzők Szakmai Napjának keretében rendezett eseményen olyan szakemberek részesültek az elismerésben, akik évek óta példamutató munkával formálják a fiatal sportolókat.

Beszédében Schmidt Ádám kiemelte, a nevelőedzők megbecsülését már államtitkári kinevezésének kezdetekor legfontosabb feladatai között jelölte meg. "Nevelőedzőinken múlik a magyar versenysport és a közösségi sport jövője, illetve nemzeti büszkeségünk és nemzetünk egészsége" - fogalmazott, majd hozzátette, az utánpótlásban dolgozó szakemberek találkoznak elsőként a fiatalokkal a sportban, s elhivatottságukon múlik, hogy megszeressék velük a sportolást.

"Ma a gyerekeket percek alatt elképesztő mennyiségű inger és információ éri a digitális világban, ezért a nevelőedzőkre kiemelten nehéz feladat hárul, hogy rábírják a fiatalokat a sportolásra, és pedagógiai szakértelmüknek köszönhetően ott is tartsák őket az egyesületeikben" - emelte ki a Groupama Arénában megtartott Sport Forum Hungary gálával egybekötött ünnepségen.

Az államtitkár elmondta, a 2023-as évhez képest jövőre több mint három és félszeresére emelik a Nevelőedző Program éves támogatását, amelynek keretében a havi 200 ezer forintos bérezést 300 ezerre növelik, és a programot kiterjesztik a nem olimpiai sportágak támogatására is. Gerevich György Nevelőedzői Díjban részesültek 2025-ben: