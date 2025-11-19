Négy helyet rontott a magyar válogatott

A magyar válogatott négy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1-0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Az előzőleg a portugálokat is felülmúló írek három pozíciót léptek előre és jelenleg az 59. helyen állnak.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. A brazilok viszont kettőt javítva a portugálok elé kerültek és már ötödikek.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont

2. (2.) Argentína 1873,33

3. (3.) Franciaország 1870

4. (4.) Anglia 1834,12

5. (7.) Brazília 1760,46

6. (5.) Portugália 1760,38

7. (6.) Hollandia 1756,27

8. (8.) Belgium 1730,71

9. (10.) Németország 1724,15

10. (11.) Horvátország 1716,88

...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29