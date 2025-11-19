2025. december 7., vasárnap

Előd

Ismét az új Camp Nouban játszhat Barcelona

Az UEFA elfogadta a kérelmüket

 2025. november 19. szerda. 22:58
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) engedélyezte a Barcelonának, hogy a hazai Bajnokok Ligája-mérkőzéseit ismét tényleges otthonában, a felújított Camp Nou Stadionban rendezhesse.

A Camp Nou Stadionban még tartanak a munkálatok, de a Barcelona csapata már engedélyt kapott a birtokbavételre
Fotó: AFP/Josep Lago

„Az UEFA elfogadta a kérelmünket, figyelembe véve, hogy minden szükséges feltétel teljesült” - számolt be a döntés hátteréről szerdai közleményében a klub. A Barcelona legközelebb december 9-én játszik otthon a BL-ben, amikor az Eintracht Frankfurtot fogadja.

A katalánok amúgy az Athletic Bilbao elleni szombati bajnoki összecsapáson veszik ismét birtokba a legendás arénát, hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nout. Egyelőre legfeljebb 45 401 néző lehet ott a stadionban, mivel a munkálatok még nem fejeződtek be.

A legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor ebben a létesítményben a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása révén a nézőtéri kapacitás fokozatosan nő, és a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

