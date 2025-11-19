Sport
Hazafuttatták a sok pénzt a sportolók
A beszámoló alapján a három rendezvényen 125 országból majdnem 19 ezer külföldi induló vett részt, ami kiemelkedő eredmény a régióban. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt három évben tartósan, dinamikusan emelkedett a külföldi futók létszáma, a három kiemelt esemény összesített külföldi indulói létszáma 2023 óta több mint a duplájára nőtt. A tavalyi és az idei versenyek után készített, több száz fős kérdőíves felmérésből az derült ki, hogy egy külföldi futó átlagosan 1,8 kísérőt hoz magával, ami azt jelenti, hogy a BSI rendezvényeinek köszönhetően több mint 50 ezer külföldi látogató érkezett Budapestre az év során.
A felmérésből az is világossá vált, hogy a turisták nem csak a rendezvény idején tartózkodnak a magyar fővárosban, mivel átlagosan több mint három éjszakát töltenek el itt, mindemellett minőségi szállásokat választanak, átlagosan 350-500 eurót költenek el fejenként, és a megkérdezetteknek majdnem a fele repülőgéppel utazik Budapestre. „Büszkék vagyunk rá, hogy rendezvényeink mára a budapesti turizmus meghatározó motorjaivá váltak. Amikor közel 19 ezer külföldi futó választja Budapestet, az nemcsak sportszakmai siker, hanem nemzetgazdasági tényező is. Ezek a futók és kísérőik megtöltik a szállodákat, az éttermeket, és jó hírét viszik a városnak a világ minden tájára. A pozitív élmények és a személyes ajánlások eredményeként évről évre több futó választja Budapestet a hatalmas nemzetközi versenykínálatból” - mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.
A közleményben az is szerepel, hogy az elmúlt három évben az őszi nagy versenyekre Nagy-Britanniából érkeznek a legtöbben Budapestre, a rövidebb tavaszi távokon a szomszédos országokból, valamint Németországból jön a legtöbb külföldi résztvevő. Mindemellett a spanyolok, a norvégok és az izraeliek részvétele egy év alatt megduplázódott 2024-hez képest, a 2023-as számokhoz viszonyítva pedig mindhárom országból csaknem háromszor annyi nevezés érkezett. A BSI rendezvényei nemzetközi szinten is rangosak, ezt mutatja, hogy az Egyesült Államok futói minden évben ott vannak a tíz legnépesebb külföldi csapat között. A BSI három kiemelt eseményének a külföldiekkel együtt az idén több mint 93 ezer résztvevője volt.