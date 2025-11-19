Győzött és továbbjutott a Falco

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nyolc pont különbséggel győzött a ciprusi Anorthoszisz Famaguszta vendégeként szerdán a férfi kosárlabda Európa Kupa hatodik, utolsó fordulójában, ezzel 4/2-re javította győzelem/vereség mérlegét és továbbjutott a legjobb tizenhat közé.

A szombathelyiek centere, a brit Belo (j) többször is letépte a ciprusi gyűrűt

A magyar bajnoki ezüstérmes a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőcsoportjában kezdte meg a nemzetközi szezont, de már a kvalifikáció negyeddöntőjében kiesett, így eggyel "lejjebb" került, az Európa Kupába sorolták át. Milos Konakov vezetőedző együttese az EK nyitányán 97-82-re kikapott Zaragozában, majd 83-76-os hazai győzelemmel javított a dán Bakken Bears ellen, aztán 98-56 verte a Famagusztát, idehaza is kikapott a Zaragozától (74-90), legutóbb pedig 90-79-re nyert Dániában. Ezzel 3/2-re alakult a mérlege, míg a ciprusiak 1/4-gyel, sereghajtóként várták a zárófordulót. Ez egyben azt jelentette, hogy ők már semmiképp nem juthattak tovább, míg a második helyen álló Falcónak kulcsfontosságú volt a győzelem, a tíz kvartettből ugyanis a győztesek és a hat legjobb második jut tovább a második csoportkörbe.

Az NB I-ben 8/1-es mutatóval álló vasiak az első negyed végéig három-, a meccs feléig tízpontos előnyt alakítottak ki. A folytatásban is érvényesült a papírforma, s bár az utolsó szakaszban hatékonyabban játszott a hazai csapat, a Falco győzelmét nem veszélyeztette.

A magyar együttesben Tanoh Dez András volt a legeredményesebb 15 ponttal, de Perl Zoltán csak eggyel maradt el tőle. A ciprusiaknál az amerikai Nigel Hawkins 36 pontig jutott.

A csoportot az este a Bakken Bearst legyőző Zaragoza nyerte meg, a Falco második lett, és - mint a nemzetközi szövetség honlapja megerősítette - bekerült a hat legjobb második közé.

A második csoportkör 16 csapatát négy kvartettbe (K, L, M, N) sorolják, ahol további hat fordulót vívnak, majd a csoportok első két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe.

A H csoport másik mérkőzésén: Zaragoza (spanyol)-Bakken Bears (dán) 105-75

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Zaragoza 11 pont, 2. (és továbbjutott) FALCO 10, 3. Bakken Bears 8, 4. Famaguszta 7