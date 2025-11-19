2025. december 7., vasárnap

Davis Kupa: A házigazda olaszok már elődöntősök

Nem érezték meg az azzurrik a friss világbajnok, világranglista második Janik Sinner hiányát

MH/MTI
 2025. november 19. szerda. 23:59
Frissítve: 2025. november 20. 7:51
A házigazda és címvédő olasz válogatott simán jutott elődöntőbe a tenisz Davis Kupa bolognai nyolcas döntőjében azzal, hogy a szerdai negyeddöntőben 2-0-ra legyőzte az osztrák csapatot.

Davis Kupa: A házigazda olaszok már elődöntősök
Az olaszok magabiztosan győztek a Davis Kupa negyeddöntőjében, Berrettini 2 szettben diadalmaskodott
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Az olaszok mindkét egyest gond nélkül nyerték a magyarokat kiejtő riválissal szemben, és a pénteki elődöntőben a belgákkal találkoznak majd.

Eredmény, negyeddöntő: Olaszország-Ausztria 2-0

Matteo Berrettini-Jurij Rodionov 6:3, 7:6 (7-4), Flavio Cobolli-Filip Misolic 6:1, 6:3.

Kedden játszották: Belgium-Franciaország 2-0

A további program: csütörtök, negyeddöntő: Spanyolország-Csehország 10.00, Argentína-Németország 17.00, péntek, elődöntő: Belgium-Olaszország 16.00, szombat, elődöntő: Spanyolország vagy Csehország - Argentína vagy Németország 12.00 vasárnap, döntő: 15.00.

