A Veszprém most nyolc góllal verte a norvég bajnokot

A One Veszprém HC játékosai megköszönték a szurkolást a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC–Kolstad Handball mérkőzés után a One Veszprém Arénában 2025. november 19-én. A Veszprém 42-34-re nyert

A Veszprém egy héttel ezelőtt 43-29-re győzött a Kolstad vendégeként. A hazaiak eleinte nem tudták kihasználni, hogy teljes kerettel álltak fel, ellenfelüknek viszont ezúttal is több hiányzója volt. A nyolcadik percben három, a 14. percben azonban megint csak egy találat volt a különbség, mert Simon Jeppsson ontotta a gólokat a norvégoknál. A cserék és az időkérés ellenére sem változott a játék képe. A házigazdák hét, a vendégek kilenc lövést rontottak az első félidőben, és ez tökéletesen tükröződött az eredményen, hiszen 20-18-ra vezetett a Veszprém harminc percet követően.

A második felvonás elején egy 5-1-es sorozattal elhúzott a magyar bajnoki címvédő, amelynek ekkor már sokkal hatékonyabbak voltak a lövései. Egy 4-0-s szakasszal tette még fölényesebbé vezetését a házigazda, amely az 51. percben már tízgólos előnyben volt, és végül nyolccal győzte le a norvég bajnoki címvédőt, amelynek eggyel több kapura lövése volt.

A veszprémieknél Rodrigo Corrales 12, Mikael Appelgren öt védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Jeppsson 11, Magnus Soendena hat alkalommal talált be.

KÉZILABDA FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA - CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ, A-CSOPORT

One Veszprém HC–Kolstad HB (norvég) 42–34 (20–18)

Az öt győzelemmel és három vereséggel álló Veszprém egy hét múlva a BL-címvédő német Füchse Berlin otthonában lép pályára.

Csütörtökön játsszák: OTP Bank-Pick Szeged - Eurofarm Peliszter (északmacedón) 18.45