A magyar labdarúgás napján dőlhet el, hogy marad-e a Mister

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 3–2-es vereséget szenvedett vasárnap Írországtól, így biztosan lemarad a 2026-os világbajnokságról. A kiesés után kérdésessé vált Marco Rossi szövetségi kapitány jövője is.

„Az MLSZ elnöksége negyedévente ülésezik az előzetesen elfogadott naptárnak megfelelően. Az év utolsó személyes ülésének dátuma november 25., kedd, mely egyben a Magyar Labdarúgás Napja. A számos napirendi pont között szerepel a szövetségi kapitány beszámolója is. Az elnökségi ülésről a szokásos gyakorlatnak megfelelően az MLSZ az ülést követően tájékoztatja a közvéleményt” - írta meg a rangado.hu.

Az olasz származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018 júniusa óta irányítja a válogatottat, amelyet két Európa-bajnokságra (2020, 2024) is kivezetett.