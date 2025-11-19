Sport
A magyar labdarúgás napján dőlhet el, hogy marad-e a Mister
Marco Rossi november 25-én számol be a vb-selejtezős szereplésről az MLSZ elnökségének
„Az MLSZ elnöksége negyedévente ülésezik az előzetesen elfogadott naptárnak megfelelően. Az év utolsó személyes ülésének dátuma november 25., kedd, mely egyben a Magyar Labdarúgás Napja. A számos napirendi pont között szerepel a szövetségi kapitány beszámolója is. Az elnökségi ülésről a szokásos gyakorlatnak megfelelően az MLSZ az ülést követően tájékoztatja a közvéleményt” - írta meg a rangado.hu.
Az olasz származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018 júniusa óta irányítja a válogatottat, amelyet két Európa-bajnokságra (2020, 2024) is kivezetett.