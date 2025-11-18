2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Vereség a horvátoktól

A hajrában lőttek ugyan egy gólt fiataljaink, de les miatt nem adták meg

MH
 2025. november 18. kedd. 22:57
Megosztás

A horvát csapat kedd este 2-0-ra legyőzte a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában Magyarország válogatottját az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Vereség a horvátoktól
A horvát csapat gólöröme a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában játszott Magyarország - Horvátország mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. november 18-án
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett mérkőzés első félidejében a vendégek sokkal jobban játszottak a hazaiaknál, a 45 perc során több helyzetet is kidolgoztak és egygólos előnyt szereztek. Igaz, góljukat nem helyzetből szerezték, hanem egy rossz átlövésük után, amely elakadt a tizenhatos vonalán Tunjicban, aki átvette a labdát és jobbal nagy erővel ellőtte Pécsi Ármin lábához, aki nem tudott hárítani.

Az első játékrészben teljesen veszélytelen magyar együttes a szünet után teljesen más dinamikával játszott és több komoly helyzetet is kidolgozott, de nem tudott egyenlíteni, a horvátok pedig a hajrában egy jobb oldali szabadrúgás után egy szép góllal eldöntötték a három pont sorsát.

A három döntetlennel és egy vereséggel álló magyarok a következő fordulóban, március 31-én az ukránokat fogadják.

A jövő őszig tartó selejtezősorozat végén a csoportok első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására.

Eredmény, H csoport: Magyarország-Horvátország 0-2 (0-1) gólszerzők: Grgic (17.), Tunjic (90.)

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 4/4, 4. Magyarország 3/4, 5. Litvánia 1/5.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink