Vereség a horvátoktól
A hajrában lőttek ugyan egy gólt fiataljaink, de les miatt nem adták meg
Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett mérkőzés első félidejében a vendégek sokkal jobban játszottak a hazaiaknál, a 45 perc során több helyzetet is kidolgoztak és egygólos előnyt szereztek. Igaz, góljukat nem helyzetből szerezték, hanem egy rossz átlövésük után, amely elakadt a tizenhatos vonalán Tunjicban, aki átvette a labdát és jobbal nagy erővel ellőtte Pécsi Ármin lábához, aki nem tudott hárítani.
Az első játékrészben teljesen veszélytelen magyar együttes a szünet után teljesen más dinamikával játszott és több komoly helyzetet is kidolgozott, de nem tudott egyenlíteni, a horvátok pedig a hajrában egy jobb oldali szabadrúgás után egy szép góllal eldöntötték a három pont sorsát.
A három döntetlennel és egy vereséggel álló magyarok a következő fordulóban, március 31-én az ukránokat fogadják.
A jövő őszig tartó selejtezősorozat végén a csoportok első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására.
Eredmény, H csoport: Magyarország-Horvátország 0-2 (0-1) gólszerzők: Grgic (17.), Tunjic (90.)
Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 4/4, 4. Magyarország 3/4, 5. Litvánia 1/5.