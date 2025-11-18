Vereség a horvátoktól

A horvát csapat kedd este 2-0-ra legyőzte a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában Magyarország válogatottját az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

A horvát csapat gólöröme a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában játszott Magyarország - Horvátország mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. november 18-án

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett mérkőzés első félidejében a vendégek sokkal jobban játszottak a hazaiaknál, a 45 perc során több helyzetet is kidolgoztak és egygólos előnyt szereztek. Igaz, góljukat nem helyzetből szerezték, hanem egy rossz átlövésük után, amely elakadt a tizenhatos vonalán Tunjicban, aki átvette a labdát és jobbal nagy erővel ellőtte Pécsi Ármin lábához, aki nem tudott hárítani.

Az első játékrészben teljesen veszélytelen magyar együttes a szünet után teljesen más dinamikával játszott és több komoly helyzetet is kidolgozott, de nem tudott egyenlíteni, a horvátok pedig a hajrában egy jobb oldali szabadrúgás után egy szép góllal eldöntötték a három pont sorsát.

A három döntetlennel és egy vereséggel álló magyarok a következő fordulóban, március 31-én az ukránokat fogadják.

A jövő őszig tartó selejtezősorozat végén a csoportok első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára, a további második helyezettek pedig pótselejtezőn kapnak esélyt az Eb-részvétel kiharcolására.